Domenica 19 maggio 2019 ospiti in tv: Domenica In, Domenica Live, Che tempo che fa

Un’altra domenica ricca di ospiti in tv quella di domenica 19 maggio 2019. Mara Venier, Barbara d’Urso e Fabio Fazio ospitano nei loro salotti ballerini, cantanti, attori e altre personalità note nel mondo dello spettacolo. Scopri tutti i nomi su Gossipetv!

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Penultimo appuntamento in tv per Mara Venier: domenica 26 maggio 2019 andrà in onda l’ultima puntata di questa stagione di Domenica In. Domenica 19 maggio zia Mara accoglierà nel suo salotto una vecchia amica: la conduttrice Mediaset Alessia Marcuzzi. Ci sarà poi Manuel Bortuzzo, il ragazzo ferito a Roma lo scorso febbraio e costretto a stare su una sedia a rotelle da due mesi. Presenti poi Raffaella Ponzo, la compagna del defunto Gigi Sabani, Jerry Calà e Tony Hadley. Da Ballando con le Stelle arriveranno invece Raimondo Todaro e Nunzia De Girolamo, una delle coppie più discusse dello show di Milly Carlucci. Contrariamente a quanto anticipato nei giorni scorsi non saranno presenti a Domenica In Maria De Filippi e Massimo Giletti: entrambe le ospitate sono state bloccate per volontà di terzi.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Domenica Live

La puntata di domenica 12 maggio di Domenica Live è dedicata di nuovo al Grande Fratello 16. Si tornerà a parlare di Francesca De André e del presunto tradimento del fidanzato Giorgio. Dopo il confronto tra i due sono spuntate nuove foto e video che mostrano il ragazzo intento a baciare una misteriosa mora. Da Barbarella tornerà pure Rosi, l’amica di Giorgio, che rivelerà nuovi retroscena sulla vicenda. In studio riapparirà la macchina della verità, anche se al momento non è chiaro per chi verrà utilizzata.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Domenica 19 maggio 2019 Fabio Fazio ospiterà a Che tempo che fa Luigi Di Maio, Heather Parisi, Cesare Cremonini, Gad Lerner, i Thegiornalisti, Pierfrancesco Favino e Marco Bellocchio.