Una nuova settimana giunge al termine e, complice un tempo ancora incerto sul fronte delle temperature, ci lasceremo accompagnare, nel corso del pomeriggio, dai programmi domenicali e dagli ospiti più attesi.

Come ogni domenica, anche il 18 aprile, apriremo le danze sin dalle ore 14:00, su Rai 1, in compagnia della Domenica In di Mara Venier. In diretta dagli studi Fabrizio Frizzi in Roma, la conduttrice veneta porterà sul piccolo schermo la prima pagina dedicata al Covid-19. A seguire, le consuete interviste divertenti ed emozionanti con alcuni personaggi dello spettacolo, molto amati.

Anche la concorrenza, a partire dalle 14:45, si metterà in moto con Domenica Live. Barbara d’Urso tornerà con le sue 4 ore di diretta all’interno delle quali verranno trattati i temi più disparati.

Tornando a Rai 1, a termine di Domenica In, ritorna l’appuntamento settimanale con Da noi… A ruota libera, in compagnia di Francesca Fialdini e dei suoi ospiti, sempre molto attesi dal pubblico che, nel corso di questa nuova stagione, sta continuando a seguirla fedelmente, battendo, quasi sempre, la diretta concorrente di Canale 5.

In prima serata, su Rai 3 ritroveremo Che tempo che fa con Fabio Fazio, in compagnia della fedele Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, e di tanti ospiti provenienti dal mondo della medicina, del cinema e dello spettacolo.

Domenica In: Mara Venier insieme a Sabrina Ferilli e I Ricchi e Poveri

Mara Venier dedicherà, come ormai da prassi, la prima parte di trasmissione alla situazione pandemica in Italia. A questo proposito saranno in studio, il prof. Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma. In collegamento ritroveremo il prof. Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive presso l’ospedale San Martino di Genova.

E ancora Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale, ma anche personaggi dello spettacolo che racconteranno la propria esperienza con il vaccino anti-Covid, tra queste, Donatella Rettore, in attesa di essere vaccinata. E infine, Letizia Moratti, vicepresidente della Regione Lombardia e Assessore al Welfare.

A seguire, chiusa la pagine dell’emergenza sanitaria, Domenica In ospiterà in una lunga ed emozionante intervista Sabrina Ferilli. L’attrice, reduce dal successo Mediaset con la fiction Svegliati Amore Mio, ripercorrerà i tratti salienti della sua lunga carriera artistica.

In studio anche Rocio Munoz Morales per presentare il suo primo romanzo dal titolo Un posto tutto mio. In questa puntata grande spazio dedicata alla musica di tutti i tempi. Prima con I Ricchi e Poveri che si esibiranno in studio in alcuni dei loro più grandi successi e insieme a Mara Venier ricorderanno episodi indimenticabili dei loro anni d’oro. Infine, in occasione dell’uscita del loro nuovo album, Nostralgia, torneranno i Coma_Cose, reduci dal successo del brano, Fiamme negli occhi. A conclusione di puntata tornerà anche l’imitatore Vincenzo De Lucia con alcuni dei suoi personaggi più famosi.

Da noi… a ruota libera: chi sono gli ospiti di Francesca Fialdini

La conduttrice questa settimana avrà ospite Roby Facchinetti per scoprire aspetti inediti e al contempo emozionanti della sua vita e della sua carriera insieme ai Pooh. Inoltre sarà in studio Alberto Matano, pronto ad affrontare con ironia il gioco della griglia, come sempre ricco di sorprese e risvolti imprevedibili.

E ancora Martina Colombari racconterà una storia molto intima che riguarda la sua famiglia e la sua vita ai tempi del lockdown. Infine la storia di una ballerina, proprietaria di una scuola di danza, che a causa della Pandemia ha dovuto reinventarsi metalmeccanica.

Domenica Live: Barbara d’Urso tra attualità e Isola dei Famosi

Come ci ha abituato nel corso delle ultime due puntate, Barbara d’Urso aprirà Domenica In con una pagina dedicata all’attualità. Tra i temi sicuramente l’emergenza sanitaria e la situazione vaccinale oltre che i nuovi risvolti ministeriali nelle riaperture.

Durante la seconda parte di puntata, la conduttrice campana dedicherà un lungo spazio all’Isola dei Famosi e, in particolare, interverrà una persona molto vicina a un personaggio particolarmente chiacchierato tra i naufraghi. Qualcuno vicino a Fariba Tehrani farà rivelazioni importanti sulla concorrente.

Che tempo che fa: Fabio Fazio ospita Carlo Verdone

Nuova puntata di Che tempo che fa e tanti nuovi grandi ospiti si siederanno alla poltrona, intervistati da Fabio Fazio. Tra questi il grande attore romano, Carlo Verdone. L’artista racconterà mitici aneddoti della sua vita e della sua cinquantennale carriera cinematografica.

Non mancherà l’approfondimento dedicato al Covid-19 e alla conseguente situazione vaccinale in Italia con il punto del prof. Roberto Burioni.

Nella parte finale de Il Tavolo di Che tempo che fa, oltre i consueti amici e ospiti, Ale e Franz, Mago Forrest, Nino Frassica e Gigi Marzullo, anche il leader del gruppo musicale, Lo stato sociale, Lodo Guenzi. La band, dopo il successo di Una vita in vacanza nel 2018, quest’anno ha deciso di tornare al Festival di Sanremo con Combat Pop.