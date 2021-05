By

Terza domenica del mese di maggio che ci porta verso un’Italia in zona gialla, in vista della bella stagione. E come ogni dì di festa, a tenerci compagnia lungo tutto il pomeriggio e la prima serata, ci saranno i principali programmi tv.

Da Domenica In di Mara Venier che riavvolgerà il nastro delle principali vicende della settimanali, partendo dall’ormai consueto segmento dedicato all’emergenza Covid e ai vaccini. A seguire, sempre su Rai 1, i telespettatori verranno accompagnati verso la sera con gli ospiti di Francesca Fialdini a Da noi… A ruota libera. Fino a giungere alla prima serata di Rai 3, dove Fabio Fazio ospiterà, a Che tempo che fa, una nuova star internazionale, l’attrice Sharon Stone.

L’appuntamento del pomeriggio è anche con il salotto di Domenica Live, su Canale 5. Barbara d’Urso aprirà, come di consueto, le sue quattro ore di diretta con un approfondimento verso l’attualità. A seguire numerosi ospiti.

Domenica In: Mara Venier incontra Sandra Milo

Una nuova puntata di Domenica In che si aprirà con il consueto appuntamento con la situazione pandemica e i vaccini anti-Covid. Ospiti del segmento saranno: il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, il Prof. Francesco Vaia, Direttore Sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma, mentre interverranno in collegamento Giovanna Botteri da Pechino, Alessandro Sallusti e il cantante Peppino di Capri.

Nuovo spazio anche riprendere la vicenda di cronaca di Denise Pipitone. In studio, la conduttrice veneta ne parlerà con il giornalista e conduttore, Alberto Matano e con l’avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, in collegamento.

Spazio all’intrattenimento e a una lunga intervista a Sandra Milo, reduce dal prezioso Premio alla carriera ottenuto ai David di Donatello. Inoltre, omaggio all’attore e regista Francesco Nuti, che il 17 maggio compirà gli anni. Saranno presenti anche la figlia, Ginevra Nuti, l’ex compagna, Annamaria Malipiero, Marco Masini che canterà insieme a Ginevra Nuti Sarà per te ed in collegamento amici, attori e attrici, come Giovanni Veronesi, Ornella Muti, Clarissa Burt e tanti altri.

Infine, per il momento dedicato alla musica, saranno ospiti Ermal Meta, con il suo singolo UNO e Alvaro Soler con il brano Magia.

Domenica Live: Barbara d’Urso in una puntata “molto speciale”

Nuovo appuntamento domenicale con la versione allungata di Domenica Live. Ben quattro ore di diretta per il programma di Barbara d’Urso che dedicherà la prima parte di puntata all’attualità. A seguire, il salotto della conduttrice campana si arricchirà di nuovi ospiti con cui parlare dell’Isola dei Famosi e di scoop imperdibili.

Nel corso dell’ultima puntata settimanale di pomeriggio 5, d’Urso non ha voluto dare molte anticipazione circa la trasmissione domenicale. Ma ha sottolineato che ci saranno tantissimi cose di cui parlare e altrettanti ospiti con cui trascorrere un pomeriggio “molto speciale“.

Da noi… A ruota libera: Francesca Fialdini accoglie Renato Pozzetto

Dalle 17:20 su Rai 1 partirà anche una nuova puntata di Da noi… A ruota libera. L’happening show di Francesca Fialdini, domenica 16 maggio, ospiterà l’attore Renato Pozzetto per una profonda intervista sulla sua vita e sulla sua carriera.

A seguire anche un’intervista intima con la cantante, Anna Tatangelo che racconterà i cambiamenti che l’hanno portata ad essere la donna che è ora. Ospiti anche altre due donne speciali. La conduttrice Roberta Capua, prossimamente alla guida de La vita in diretta Estate. E la campionessa olimpica Francesca Piccinini che ha da poco detto addio ai campi di pallavolo.

Che tempo che fa: Fabio Fazio ospita la star hollywoodiana Sharon Stone

Nuova puntata imperdibile per il talk di Fabio Fazio. Nella serata di domenica 16 maggio, Che tempo che fa ospiterà la star hollywoodiana Sharon Stone. In esclusiva per il programma di Rai 3, l’attrice presenterà la sua autobiografia di grande successo internazionale, Il Bello di Vivere Due Volte.

Vincitrice di un Golden Globe e di un Emmy Award, Sharon Stone è da sempre in prima linea a livello sociale con le sue numerose iniziative a favore dei diritti umani. Proprio di recente in occasione dell’avvio della campagna vaccinale contro il Covid-19, ha ideato e lanciato la campagna internazionale per il “vaccino bene comune”.

Altri ospiti di puntata saranno, il medico e scienziato statunitense Anthony S. Fauci, Direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Franco Locatelli. E ancora, Ferrucci de Bortoli, Gad Lerner, il regista e attore Giuliano Montaldo, nelle librerie dal 20 maggio con l’autobiografia, Un grande amore.

Infine, anche Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro, autore del nuovo romanzo Il tempo di un lento e vincitore, insieme al gruppo pugliese, del Premio Amnesty International Italia 2021 per Dalle mie parti come miglior brano sui diritti umani.

In chiusura, a Il Tavolo, saranno presenti, come di consueto il Mago Forest, Nino Frassica e Gigi Marzullo. Ospiti anche Katia Follesa, Riccardo Rossi, Francesco Paolantoni, Lello Arena, Orietta Berti e Giuliano Sangiorgi.