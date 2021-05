Anche i migliori sbagliano, ogni tanto: Barbara d’Urso, chiudendo la puntata odierna di Pomeriggio Cinque, quella di giovedì 13 maggio 2021, è infatti scivolata su una buccia di banana, rendendosi protagonista di una gaffe. Fortunatamente ha fatto in tempo a correggersi in diretta, con tanto di scuse al pubblico e alle persone chiamate in causa, vale a dire Tony Renis e Little Tony. Ed è stata proprio l’omonimia delle due star ad avere tratto in inganna la conduttrice campana, la quale ha scambiato i due, spedendo gli auguri di buon compleanno alla persona sbagliata.

Esattamente 83 anni fa nasceva Tony Renis. Non certo Little Tony, che tra l’altro è venuto a mancare il 27 maggio 2013 (era nato a Tivoli il 9 febbraio 1941). “Amici, oggi compie 83 anni, il grandissimo ‘zio’ Little Tony…”, ha annunciato Barbara, con enfasi. Come? Sicura che si tratti di Little? No, infatti, subito dopo Barbarella ha capito di essere incappata in una gaffe epica. “Mio Dio, no… No, è Tony Renis. Auguri, un abbraccio, ti voglio bene”, ha corretto rapidamente il tiro la presentatrice partenopea, ma ormai la frittata era fatta.

Barbara d’Urso al centro del gossip: al suo fianco, da mesi, ci sarebbe Francesco Z.m fascinoso assicuratore…

Negli ultimi giorni la 64enne napoletana è stata al centro della cronaca rosa nostrana. Si mormora che da mesi si stia frequentando con Francesco Z, affascinante assicuratore che ha alle spalle un matrimonio dal quale sono nati tre figli.

Il primo a parlare di liaison ‘segreta’ è stato il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, amico nonché collega della d’Urso (spesso è ospite nei talk della rete ammiraglia del Biscione, Pomeriggio Cinque e Domenica Live). Il giornalista ha detto che la storia tra Barbarella e Francesco va avanti da un bel po’ e che tra poco i due potrebbero persino uscire allo scoperto, in pubblico.

A stretto giro dalle dichiarazioni di Alessi, sono giunte le paparazzate pubblicate dal magazine Oggi che hanno immortalato a Milano insieme la conduttrice e l’uomo del mistero che si presenta come una persona prestante, alta, bionda e che sfoggia uno charme assai invidiabile. Che davvero la d’Urso abbia perso la testa? Che Francesco sia l’uomo giusto per tornare a fare coppia? Chissà… Tempo al tempo!