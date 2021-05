Anna Tatangelo ha un nuovo fidanzato? Quelle parole lasciano pochi dubbi

Anna Tatangelo potrebbe avere un nuovo fidanzato dopo Gigi D’Alessio. A Verissimo di Silvia Toffanin la cantante di Sora è stata parecchio vaga. Parlando della sua vita privata, da sempre oggetto di gossip e malelingue, Lady Tata ha puntualizzato che non vuole né confermare né smentire e per questo si è lasciata andare ad una frase sibillina. Ovvero: “La vita va avanti”.

Parole che lasciano intendere che il cuore di Anna sia tornato a battere. Del resto la stessa Tatangelo ha ammesso che nella vita bisogna sempre essere ottimisti e positivi e non smettere di credere in qualcosa solo perché un’esperienza è finita male. Non solo: la 34enne non ha nascosto la voglia di diventare di nuovo mamma e avere dunque un altro figlio dopo Andrea, nato undici anni fa dal legame ormai finito con Gigi D’Alessio.

A proposito del cantante napoletano, anche il 54enne è andato avanti con la propria vita. Oggi D’Alessio è legato a Denise, una donna e fan più giovane. Gigi non ha ancora ufficializzato questa liaison che va avanti da quasi un anno ma, secondo i beninformati, potrebbe presto sfociare in una convivenza.

Chi è invece l’uomo che ha rubato il cuore di Anna Tatangelo? Di sicuro non Livio Cori. L’ex vincitrice di Sanremo Giovani ha smentito i pettegolezzi che parlavano di un presunto flirt con l’artista partenopeo, visto a Sanremo 2019 accanto a Nino D’Angelo e nella serie tv Gomorra.

In attesa di saperne di più, Anna Tatangelo ha chiarito che oggi i rapporti con Gigi D’Alessio sono sereni. L’artista ha rimarcato che la relazione con il collega è stata importantissima, le ha indubbiamente cambiato la vita. Anna ha ribadito che fino all’ultimo hanno provato a cambiare la situazione, anche per il figlio Andrea, ma non ha funzionato.

Dopo quindici anni insieme Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno un rapporto sereno e cordiale. I due resteranno legati a vita grazie al loro bambino, che sta crescendo sereno nonostante la separazione dei genitori. D’Alessio ha altri tre figli, avuti dall’ex moglie Carmela, ed è nonno di due nipotini.