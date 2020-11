Da Domenica In a Domenica Live, passando per Che tempo che fa e Non è l’Arena: scopri tutti gli ospiti tv su Gossipetv

Altra domenica in compagnia delle trasmissioni più seguite dei palinsesti Mediaset, Rai e La7. Anche per domenica 15 novembre 2020 gli amati conduttori e conduttrici hanno preparato puntate ricche di ospiti interessanti per soddisfare tutti i gusti del pubblico.

Ospiti di Mara Venier a Domenica In

Il primo pomeriggio alle 14.00 è di Mara Venier con Domenica In. La presentatrice veneziana avrà ospite in collegamento Tiziano Ferro, che vive a Los Angeles. L’artista ha da poco lanciato sulla piattaforma Amazon Prime il documentario “Ferro” che racconta tutta la sua vita privata e professionale. Altro ospite l’ex calciatore ed allenatore di calcio Siniša Mihajlović, che farà riferimento non solo alla sua professione di sportivo ma anche alla battaglia contro la leucemia che ha combattuto per tanti anni. Non mancherà poi, come di consueto, uno sguardo all’attualità e all’emergenza Coronavirus. Per aggiornamenti sulla situazione Covid in Italia interverrà il professore Matteo Bassetti.

Ospiti di Barbara d’Urso a Domenica Live

Nel pomeriggio di Canale 5 Barbara d’Urso ospiterà Edoardo Stoppa e Juliana Moreira. L’inviato di Striscia la Notizia e la showgirl brasiliana parleranno del loro matrimonio e festeggeranno, sfogliando con la conduttrice napoletana l’album dei loro ricordi, il loro anniversario. Fra i vari ospiti ci sarà poi Paolo Mengoli, cantante, celebre con i suoi brani soprattutto tra gli anni Sessanta e Settanta, che ha scoperto da poco di non essere il vero padre di sua figlia. Racconterà dunque del suo shock e della rabbia che ha provato in quel momento. E ancora, Lory Del Santo che per la prima volta svelerà l’identità del padre del figlio Loren.

Ospiti di Barbara d’Urso a Live – Non è la d’Urso

A Live ci saranno Dodi Battaglia e Riccardo Fogli, ex componenti dei Pooh che parleranno di Stefano d’Orazio, il batterista scomparso una settimana fa a causa del Covid-19 e a cui Barbara d’Urso era molto legata. Poi Jessica Notaro che racconterà della sentenza che potrebbe cambiare la sua vita. L’ultimo eliminato dal Grande Fratello Vip Paolo Brosio affronterà le cinque sfere e si ricongiungerà alla presunta fidanzata di 22 anni Maria Laura De Vitis. Infine, il confronto tra Guenda Goria e l’ormai ex fidanzato Telemaco.

Ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa

Nuovo appuntamento con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz. Roberto Saviano per lo spazio dedicato all’attualità. Tra gli ospiti della puntata: Mario Enrico Delpini, Arcivescovo di Milano; Domenico Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 ; Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania ; Roberto Burioni; Franco Riccardini, responsabile del Pronto Soccorso delle Molinette di Torino; Salvatore Grasso, direttore del reparto di anestesia e rianimazione del Policlinico di Bari; Pino Pasqua, direttore dell’UOC e del reparto di terapia intensiva e rianimazione dell’Ospedale Annunziata di Cosenza; Paolo Cremonesi, direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale Galliera di Genova; Riccardo Gatti, capomissione e comandante di Open Arms; Ferruccio de Bortoli; Sigfrido Ranucci; la giornalista Giovanna Botteri; l’inviato di Rai News Paolo Maggioni. E ancora Carlo Verdone, che festeggerà i suoi 70 anni il 17 novembre e celebrerà i 25 anni di “Viaggi di nozze” e i 40 di “Un sacco bello”. Ospiti anche i Negramaro: la band presenterà il nuovo singolo “Contatto”, estratto dal loro decimo album. Per Che Tempo Che Fa – Il tavolo: Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz, Demetrio Albertini e Martina Colombari.

Ospiti di Massimo Giletti a Non è l’Arena

A Non è l’Arena di Massimo Giletti ci sarà Fabrizio Corona, che ha scritto un nuovo libro dal titolo “Come ho inventato l’Italia”. Fra gli altri ospiti: Asia Argento, Moni Ovadia, Elisabetta Sgarbi e Stefania Andreoli.