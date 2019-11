Domenica 1 dicembre 2019: ospiti Domenica In, Domenica Live, Che tempo che fa, Non è L’Arena

Altra domenica ricca di ospiti in tv quella che casca l’1 dicembre 2019. Mara Venier, Barbara d’Urso, Fabio Fazio e Massimo Giletti si apprestano a condurre un’altra puntata dei fortunati salotti di cui sono alla guida sul piccolo schermo. Come di consueto sono attesi cantanti, attori, artisti e altre personalità note nel mondo dello spettacolo, della cultura e della politica. Scopri tutti i nomi su Gossipetv!

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Nel salotto di Rai1 arriveranno Paolo Bonolis, che presenterà il suo libro oltre a narrare aneddoti della sua vita privata e della sua carriera, e Gianna Nannini, che canterà alcuni dei suoi successi e si esibirà con la sua band nel nuovo singolo ‘La differenza’. Spazio quindi al giornalista e scrittore Aldo Cazzullo, che parlerà della sua ultima fatica letteraria. Il programma, dalle 15.45 circa fino alle 17.00, non andrà in onda per dare la linea al TG1 che seguirà in diretta la visita di Papa Francesco a Greccio, il luogo dove San Francesco d’Assisi costruì il primo Presepio. Mara Venier tornerà in onda dalle 17.00 fino alle 17.25, in compagnia di Cazzullo, del conduttore Alberto Matano e di Don Mario Pieracci, per uno speciale di approfondimento dedicato al Papa.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Domenica Live

Nel talk di Canale 5 sbarcherà Moreno Merlo che porterà delle prove contro Paola Caruso, dopo esser stato accusato dalla showgirl domenica scorsa. Spazio poi al caso Henger. Mercedesz risponderà a mamma Eva dopo che quest’ultima l’ha attaccata in seguito alle rivelazioni sul suo padre biologico che non è Riccardo Schicchi. Ci saranno poi le immagini di un matrimonio in esclusiva, e la famiglia sarà presente in studio. Infine largo alla rubrica Domenica Alive: è il turno dei Boys di Pomeriggio Cinque, che balleranno le canzoni dei Village People.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa

La serata si aprirà alle 19:40 con Che Tempo Che Farà con gli sketch del Mago Forest, di Ale e Franz, di Raul Cremona e con l’inviato speciale Gigi Marzullo. Spazio quindi a Che Tempo Che Fa dove arriverà in esclusiva Andrea Bocelli, candidato ai Grammy Awards 2020, che propone in anteprima mondiale tv “Return to love (Christmas Version)”. Nel talk ci saranno poi il Maestro Riccardo Chailly, che il 7 dicembre inaugurerà la nuova stagione del Teatro alla Scala di Milano con la “Tosca” di Puccini; Ficarra e Picone, al cinema dal 12 dicembre con “Il Primo Natale”; lo scrittore Roberto Saviano; il mattatore Enrico Brignano con un monologo inedito. Si proseguirà con gli organizzatori delle “Sardine” Mattia Santori, Roberto Morotti, Giulia Trappoloni e Andrea Garreffa; con la squadra di calcio dell’Agazzanese, tra cui il portiere Saidou Oumar Daffe, recentemente vittima di insulti razzisti; con la giornalista Concita De Gregorio; con il climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli; e con Alba Parietti, nelle librerie con l’autobiografia “Da qui non se ne va nessuno”. A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo. Ospiti Cochi e Renato, Iginio Massari e Alba Parietti insieme al figlio Francesco Oppini.

Gli ospiti di Massimo Giletti a Non è L’arena

In studio diverse personalità del giornalismo e della politica per parlare di Quota 100, Reddito di cittadinanza, pensioni e lavoro. Altro tema che verrà trattato sarà quello inerente alle sorelle Napoli.