Barbara d’Urso prima dell’intervista a Moreno: le parole su Paola Caruso

Barbara d’Urso si sbilancia prima dell’intervista a Moreno Merlo: le parole su Paola Caruso

Non è facile che Barbara d’Urso, nel bel mezzo di una polemica rovente trattata nei suoi programmi, si sbilanci verso uno dei personaggi coinvolti nella vicenda. Per Paola Caruso, però, la conduttrice partenopea ha fatto uno strappo alla regola. Sui social, infatti, ha riservato parole sentite e affettuose per l’ex Bonas di Avanti un Altro. Un pensiero che arriva in un momento particolare: domani, a Domenica Live, ci sarà ospite Moreno Merlo che ha rigettato tutte le accuse rivoltegli da Paola, sua ex.

d’Urso: “Una cosa è certa, che io amo Paola e il suo piccolo Michelino!”

“Domani a Domenica Live l’ex fidanzato di Paola Caruso verrà a replicare alle dichiarazioni choc che lei ha fatto domenica scorsa! Una cosa è certa, che io amo Paola e il suo piccolo Michelino!”, ha scritto su Instagram Barbara. Immediata la risposta della showgirl: “Anche noi ti amiamo”. Ricordiamo che la Caruso e Moreno hanno avuto una love story durata alcuni mesi. Tutto sembrava procedere per il meglio. Poi, come un fulmine a ciel sereno è arrivato l’annuncio della rottura. L’ex Bonas ha dichiarato di essere stata lei a lasciare Merlo; un naufragio che si sarebbe consumato per ragioni gravi: Paola ha detto di essere stata filmata e ricattata dal deejay, che dal canto suo ha smentito quanto esternato dall’ex. Finora i suoi interventi sono giunti via social, domani avrà l’opportunità di dare la sua versione in tv, nel talk domenicale di Canale 5.

Moreno sulle accuse di Paola Caruso: “Pazzesco che capitino tutte a lei le disgrazie”

“Io mi domando come potete pensare che mi metto a registrare una persona per mesi. Io non ci posso credere. Ma poi, registrare perché? Per cosa? Ma soprattutto, cosa dovrei avere in mano? Cosa?”. Così rispondeva Moreno pochi giorni fa su Instagram a coloro che chiedevano chiarimenti sulla situazione con Paola. In un altro sfogo ha chiosato: “Pazzesco che capitino tutte a lei le disgrazie”.