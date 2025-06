Dolcenera, Gigi in ospedale: com’è andato l’intervento e come sta

Qualche giorno fa Dolcenera, nome d’arte di Emanuela Trane, ha pubblicato un post su Instagram dove la sia vedeva in ospedale insieme al suo compagno Gigi Campanile. Gli scatti hanno fatto preoccupare i fan della coppia, i quali hanno lasciato numerosi messaggi di pronta guarigione. Qualche ora fa la cantante ha condiviso una nuova storia sul suo profilo social in cui ha aggiornato i suoi follower in merito alle condizioni di salute attuali del compagno. Nello specifico ha informato su come sia andato l’intervento. Scopriamo meglio come sta adesso Gigi.

Dolcenera aggiorna sulle condizioni di salute di Gigi

Avevano fatto preoccupare gli scatti pubblicati su Instagram qualche giorno fa da Dolcenera in cui la si vedeva in compagnia del suo compagno Gigi ricoverato in ospedale. Le foto erano accompagnate da un lungo messaggio che terminava con le parole, “Riuscirai a superare anche questo… cuore mio!”. Molti fan della coppia si sono domandati cosa fosse successo e hanno lasciato commenti di pronta guarigione sotto il post. Nelle ultime ore Emanuela Trane, vero nome di Dolcenera, li ha aggiornati in merito alle condizioni di salute attuali del fidanzato. Nello specifico la cantante ha condiviso una nuova storia su Instagram dove nuovamente la si vede in ospedale con Gigi.

Campanile non è più a letto ma lo si vede camminare in compagnia di Dolcenera per i corridoi. Il breve filmato è accompagnato da una didascalia con cui l’artista ha informato i follower della riuscita dell’intervento. Nello specifico si può leggere “Il sole di Ibiza è ancora con noi! E l’intervento è ok!”. Gigi ha difatti ironizzato sul fatto che fosse già sbiancato e quindi il sole preso ad Ibiza se ne fosse già andato. La sua battuta ha portato Dolcenera a rispondere definendolo “ancora marroncino”. Stando al video e alle parole dell’artista Campanile sembra essere in fase di ripresa.

Dolcenera e Gigi a Pechino Express

Dolcenera ed il suo compagno Gigi Campanile sono stati tra i protagonisti dell’ultima edizione di Pechino Express, il reality show condotto da Costantino Della Gherardesca su Sky. Proprio a causa della grande complicità fra loro, la coppia ha preso il nome di #Complici e ha ottenuto la seconda posizione, venendo battuta in finale da Jury Chechi ed Antonio Rossi, ovvero i #Medagliati. Dolcenera ha conosciuto Gigi quando lei aveva 18 anni e lui 25 su una spiaggia in Salento, terra d’origine di entrambi. I due sono legati sentimentalmente da oltre venticinque anni.