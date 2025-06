Dolcenera, Gigi in ospedale. Lei: “Riuscirai a superare anche questa”

Dolcenera ed il suo compagno Gigi Campanile sono stati due dei protagonisti dell’ultima edizione di Pechino Express, il reality show di Sky condotto da Costantino Della Gherardesca. La coppia, arrivata seconda, si trova al momento ad affrontare una nuova sfida. Nelle ultime ore, difatti, Emanuela (vero nome di Dolcenera) ha pubblicato uno scatto che la ritrae insieme al compagno in ospedale. Lo scatto è stato accompagnato da un messaggio incoraggiante per Gigi, al quale si sono uniti nei commenti numerosi utenti. Scopriamo meglio che cosa è successo e come sta Campanile.

Il compagno di Dolcenera in ospedale

Ha fatto preoccupare l’ultimo post pubblicato da Dolcenera, nome d’arte di Emanuela Trane, sui social. La cantante ha difatti condiviso alcuni scatti dall’ospedale dove si trova attualmente il suo compagno Gigi Campanile. Nello specifico l’artista ha pubblicato uno slide di foto in cui si vede lo speaker radiofonico ed avvocato a letto con una flebo al braccio nella sua stanza ed in alcune delle foto c’è anche lei al suo fianco.

Le immagini sono accompagnate da un messaggio di Dolcenera per Gigi. Nello specifico la cantante ha sottolineato come insieme abbiano superato tanti ostacoli e come riusciranno a superare anche questo.

Di seguito le parole precise di Emanuela per Campanile:

Ragazzo di strada, speaker radiofonico, studente universitario, uomo di legge (e di principio), ricercatore curioso, produttore ed editore musicale, sognatore visionario… il mio faccendiere ops cavaliere medievale. Hai superato qualsiasi ostacolo nella vita, hai risolto problemi, ti sei sacrificato con dignità, hai sofferto con orgoglio e sei persino arrivato al traguardo finale di #PechinoExpress . Riuscirai a superare anche questo… cuore mio!

Il post ha ottenuto numerosi commenti, sia da parte di colleghi del mondo dello spettacolo che di semplici fan della coppia che hanno augurato una buona guarigione a Gigi.

Emanuela non ha spiegato il motivo preciso del ricovero di Gigi.

Dolcenera e Gigi a Pechino Express

Dolcenera ed il suo compagno Gigi Campanile sono stati tra i protagonisti dell’ultima edizione di Pechino Express, il reality show condotto da Costantino Della Gherardesca su Sky. Proprio a causa della grande complicità fra loro, la coppia ha preso il nome di #Complici e ha ottenuto la seconda posizione, venendo battuta in finale da Jury Chechi ed Antonio Rossi, ovvero i #Medagliati. Dolcenera ha conosciuto Gigi quando lei aveva 18 anni e lui 25 su una spiaggia in Salento, terra d’origine di entrambi. I due sono legati sentimentalmente da oltre venticinque anni.