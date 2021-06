Doc in replica: “Luca Argentero una capra a recitare”, ecco la sua reazione

Doc – Nelle tue mani è tornato nella prima serata di Rai 1 in replica. Luca Argentero, protagonista della serie di successo, ha ricevuto non pochi complimenti sul web. Ma oltre agli elogi, è possibile notare anche qualche critica. Condividendo un post su Twitter, lo stesso attore fa notare un particolare commento, ironizzando. Ovviamente va precisato che c’è stata grande felicità da parte del pubblico nel rivedere Andrea Fanti in azione. A dimostrarlo sono anche i dati positivi degli ascolti tv.

Di fronte al successo registrato, la rete Rai ha deciso di far felici milioni di telespettatori riportando sul piccolo schermo gli episodi della serie televisiva, che vede appunto protagonista Luca Argentero. In attesa delle nuove puntate, il pubblico ha così modo di ripercorrere la storia della prima stagione. Sui social però – come già anticipato – vi sono dei commenti contrastanti tra loro. Mentre ci sono moltissimi telespettatori che riservano complimenti all’attore italiano, altri si lasciano andare a commenti poco carini.

A reagire a questi messaggi è proprio Argentero, con la sua ironia! C’è chi ha avuto da ridire sulle performance dell’attore in questo medical drama, ambientato nello ospedale milanese. Luca condivide due commenti in particolare, che fanno notare come il pubblico abbia delle opinioni discordanti. In uno si legge: “Argentero è una capra a recitare”. Nell’altro, invece, il contrario: “Che attore fenomenale Luca Argentero comunque”.

Sull’immagine, in cui unisce questi due Tweet, l’attore torinese scrive: “Punti di vista”. Questa la reazione del noto interprete italiano, che da poco è diventato il marito della sua amata Cristina Marino. La sua ironia è facilmente percepibile in questo commento.

Punti di vista pic.twitter.com/EvTOZpxNXi — LUCA ARGENTERO (@Lucaargentero) June 25, 2021

Guardando comunque i dati degli ascolti è possibile capire che le repliche di Doc – Nelle tue mani sono state accolte benissimo dal pubblico di Rai 1. Questo inverno le puntate avevano tenuto incollati al piccolo schermo anche più di 7 milioni di telespettatori. Le repliche hanno mantenuto un buon risultato, totalizzando la presenza di 2.389.000 di italiani e il 13.7% di share.

La rete Rai, inserendo nella programmazione il medical drama, non ha deluso le aspettative del suo pubblico. Un po’ come accade con Montalbano, anche le repliche riescono ad attirare i telespettatori. Ora, chiaramente, si attendono le nuove puntate.