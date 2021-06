Doc-Nelle tue mani 2, riprese in corso: trama ufficiale e ultime novità

By

Fervono i preparativi per la seconda stagione della fiction Rai con protagonista Luca Argentero

Andranno avanti fino al prossimo novembre le riprese della seconda stagione di Doc-Nelle tue mani, la fortunata fiction Rai con protagonista Luca Argentero. In occasione della presentazione dei palinsesti per la prossima stagione televisiva l’azienda ha diramato la trama ufficiale delle nuove puntate. Tra le novità principali la presenza del Covid, che porterà scompiglio nel reparto del dottor Andrea Fanti.

La trama ufficiale di Doc-Nelle tue mani 2

Tutto daccapo, nella vita privata come nel reparto di Medicina interna di cui è stato temibile primario. Nei nuovi episodi è proprio questo l’obiettivo di Andrea Fanti: tornare a essere primario per difendere la sua squadra e continuare senza riserve a mettersi in ascolto dei pazienti, capirli e accompagnarli alla guarigione.

L’empatia, la vicinanza, sono gli stessi strumenti che Doc usa per convincere Giulia, un tempo amata assistente, a ritirare la richiesta di trasferimento, e per tentare di riconquistare Agnese, l’ex moglie a cui si sente ancora legato. Nel frattempo, il Policlinico Ambrosiano viene travolto dalle conseguenze della pandemia da Covid-19.

Doc e i suoi colleghi devono far fronte alla difficile sfida di tornare alla normalità senza isolarsi, senza perdere la fiducia e il piacere del contatto con gli altri. Ciascuno dei nostri medici avrà infatti una nuova ferita da elaborare: la perdita di una persona amata, la scoperta di una paura ignota, lo smarrimento nel trovarsi davanti a qualcosa che si può vincere soltanto camminando insieme, a testa alta e con la speranza nel cuore.

I nuovi attori di Doc-Nelle tue mani 2

Tre le new entry di Doc 2. A partire da Giusy Buscemi, l’ex Miss Italia siciliana diventata popolare grazie al ruolo di Teresa Iorio ne Il Paradiso delle Signore. Archiviata la sesta stagione di Un passo dal cielo la 28enne è ora pronta a movimentare anche le trame di Doc-Nelle tue mani.

La Buscemi indosserà i panni di una una dottoressa del Policlinico e con il suo ingresso si apriranno nuove storie. Tra i nuovi attori pure Alice Arcuri e Marco Rossetti, che ricopriranno i ruoli di due giovani medici.

Quando vanno in onda le nuove puntate di Doc

La seconda stagione di Doc-Nelle tue mani andrà in onda su Rai Uno nei primi mesi del 2022. Al momento non è stata ancora comunicata una data ufficiale. Molto probabilmente la storia andrà avanti pure con una terza stagione.