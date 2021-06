Luca Argentero e Cristina Marino matrimonio: tra gli invitati solo un Vip

By

Nuovi dettagli sulle nozze dell’estate, avvenute in gran segreto in Umbria

A qualche settimana dal grande giorno emergono nuovi particolari del matrimonio tra Luca Argentero e Cristina Marino. I due attori, già genitori della piccola Nina Speranza, sono diventati marito e moglie lo scorso sabato 5 giugno. Nozze assai riservate, con rito civile, alle quali hanno preso parte pochi invitati e un solo personaggio famoso. L’evento è stato celebrato a Città della Pieve, paesino umbro molto caro al protagonista di Doc-Nelle tue mani.

Fausto Risini, sindaco della cittadina nonché amico da tempo di Luca Argentero, ha fornito dettagli interessanti sulla cerimonia in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. Il primo cittadino ha spiegato che prima di celebrare il matrimonio si è recato a casa di Luca e della moglie Cristina Marino, che da qualche tempo vivono proprio in Umbria. Prima della funzione civile c’è stato un aperitivo con gli ospiti, trenta in tutto.

Risini ha dichiarato:

“L’unico famoso era Raz Degan, poi c’erano i parenti stretti e alcuni amici di Torino e di Milano. Abbiamo gustato una serie di prodotti locali: formaggi, salumi e i classici frittini, molto buoni. Il clima era bellissimo, erano tutti emozionati”

Luca Argentero e Raz Degan sono grandi amici da qualche anno. Si sono conosciuti grazie alla docu-serie Raz & The Tribe e da allora il loro rapporto si è intensificato. Tanto che Raz è stato l’unico personaggio famoso presente al matrimonio di Argentero.

Il sindaco di Città della Pieve ha inoltre confidato che in Comune non era presente Nina Speranza, la figlia di un anno di Luca Argentero e Cristina Marino. Molto probabilmente la coppia ha preferito lasciarla a casa con una tata o una persona di fiducia.

Il ricevimento di nozze si è tenuto nel grande casolare dei due attori, che sono legati da tempo. Sia Luca Argentero sia Cristina Marino hanno scelto degli abiti molto eleganti e raffinati, firmati Armani.

Per l’ex concorrente del Grande Fratello si tratta delle seconde nozze. Dal 2009 al 2016 Luca è stato sposato con l’attrice e doppiatrice Myriam Catania.

Luca Argentero, chi è la moglie Cristina Marino

Classe 1991, Cristina Marino è una modella e attrice italiana che ha debuttato con Federico Moccia e più precisamente nel film Amore 14, che risale al 2009. Ha conosciuto Luca Argentero sul set di Vacanze ai Caraibi. Ha recitato pure nella fiction Un passo dal cielo e ha partecipato al varietà di Sky Dance Dance Dance. La Marino è inoltre un’esperta di fitness e cura un blog dedicato all’argomento.