Luca Argentero e Cristina Marino, matrimonio segreto: parla la coppia

Nozze in gran segreto per Luca Argentero e Cristina Marino che sabato 5 giugno si sono sposati senza alcun annuncio ‘preventivo‘ (la coppia aveva sì detto che aveva tutta l’intenzione di celebrare il matrimonio ma non aveva dato alcun dettaglio relativo a preparativi e data). A distanza di pochi giorni dall’evento (il ‘sì’ è giunto nella sala consiliare del comune di Città della Pieve in Umbria), l’attore e la neo moglie hanno rilasciato le prime parole. Hanno scelto i social per commentare la loro promessa d’amore.

“Mr e Mrs Argentero”, ha scritto Luca a corredo di una romantica fotografia che ha immortalato un momento del giorno delle nozze. “Chiamami pure moglie”, ha risposto sotto al post con ironia e gioia la Marino. Immediati anche gli auguri e le congratulazioni di diversi colleghi di Argentero, tra cui Raoul Bova e Vittoria Puccini. Cristina, oltre ad aver risposto al post del neo marito, ne ha pubblicato uno tutto suo.

“Ho immaginato molte volte questo giorno, sognavo una vera festa d’amore e, neanche nei sogni più belli, l’ho immaginata così. In un bosco, come nelle migliori favole, sotto gli occhi delle persone più intime, ci siamo promessi amore per sempre”, il commento tripudiante di sentimento della neo sposa.

Luca Argentero e Cristina Marino si sono sposati: i dettagli della cerimonia

La cerimonia si è svolta in forma strettamente privata, con poche persone, alla presenza del sindaco Fausto Risini. Dopo il ‘sì’, la coppia è balzata a bordo di un sidecar per andarsene in un luogo segreto, tra i boschi, per festeggiare. Perugia Today ha reso noto che Luca e Cristina hanno dato un ricevimento all’aperto, a cui hanno partecipato, come sopradetto, un numero limitato di amici e parenti. Con ogni probabilità la scelta di organizzare un evento ristretto non è stata dettata dalla volontà dei due piccioncini, bensì dal rispetto delle norme anti Covid in vigore.

Argentero e la Marino sono già genitori. Circa un anno fa il loro amore è stato coronato dall’arrivo della loro primogenita, Nina. La coppia attualmente, quando non è impegnata professionalmente, dimora in un casale immerso nella natura, spesso immortalato nelle foto che vengono divulgate sui social. Si ricorda infine che per l’attore piemontese non si tratta di prime nozze. Dal 2009 al 2016 è infatti stato sposato con l’attrice e doppiatrice Myriam Catania.