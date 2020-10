By

La fiction con protagonista Luca Argentero continua ad andare in onda con grande successo su Rai 1. Il dottor Fanti si riavvicina alla sua collega, interpretata da Matilde Gioli.

Puntata scoppiettante in arrivo a Doc-Nelle tue mani. Andrea Fanti è venuto a conoscenza della relazione clandestina con la collega più giovane Giulia Giordano e ha deciso di regalare alla dottoressa una seconda chance. Un modo per riprovarci nonostante i ricordi di Andrea non siano minimamente tornati a galla.

Il riavvicinamento non è visto di buon occhio da Agnese, l’ex moglie di Andrea Fanti. Nonostante abbia scelto di tenersi alla larga dall’ex marito la donna non riesce a dimenticare il dottor Fanti e la sua trasformazione più che positiva rispetto agli ultimi anni.

Nella puntata in onda su Rai Uno giovedì 29 ottobre 2020 Andrea continua a scavare nel suo passato. Il personaggio interpretato da Luca Argentero vuole disperatamente ricordare cosa è successo negli anni che l’amnesia ha cancellato la sua memoria. Agnese, dal canto suo, non riesce a nascondere la gelosia per l’intesa tra Andrea e Giulia.

Intanto in ospedale arriva la sorella maggiore di Elisa, un’attrice simpatica e affascinante, che rende la giovane specializzanda ancora più acida e scontrosa. Tra l’altro Elisa ha perso Gabriel, che ha chiuso la loro liaison sentimentale perché in procinto di sposare una donna che non conosce.

Attenzione: da giovedì 29 ottobre andrà in onda un solo episodio a settimana di Doc-Nelle tue mani. Un esperimento che guarda agli Stati Uniti, dove da sempre si trasmette un episodio ogni sette giorni. Subito dopo, alle 22.45, partirà Area Sanremo con Amadeus per le selezioni di Sanremo Giovani 2021.

La seconda parte di Doc-Nelle tue mani dovrebbe finire – salvo cambiamenti improvvisi – il prossimo giovedì 19 novembre 2020. La produzione è già al lavoro sulla seconda serie, le cui riprese dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2021. Luca Argentero ha anticipato che, tra i tanti temi, si parlerà anche di Covid-19.

Ascolti tv boom per Doc-Nelle tue mani

In attesa della nuova puntata il ritorno di Doc-Nelle tue mani con Luca Argentero ha fatto il botto. Le prime due puntate della seconda parte hanno appassionato quasi 8 milioni di telespettatori. Numeri importanti, che confermano che questa è una tra le serie tv più amate in Italia.

Il personaggio di Andrea Fanti è ispirato a Pierdante Piccioni, un medico che ha perso gli ultimi dodici anni di memoria dopo un incidente e che ha dovuto reimparare il suo lavoro (clicca qui per leggere la storia vera integrale).

Nella fiction Fanti deve rimettere insieme pure la sua vita privata. Non ricorda, infatti, di aver perso un figlio e di essersi separato.