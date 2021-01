Doc Nelle tue mani 2 slitta, riprese in sospeso: “Situazione non semplice”

Le riprese di Doc Nelle tue mani 2 non hanno ancora una data. Al termine della prima stagione, che è stata divisa in due parti a causa del Covid, si è parlato di marzo 2021, ma non sarà così. Doc è stata definita la fiction rivelazione del 2020, ha raggiunto dei risultati pazzeschi e si è confermata campione di ascolti anche con la seconda parte in onda in autunno. Un impatto più che positivo sul pubblico, nonostante sia una fiction incentrata sui medici arrivata in piena pandemia, quando di medici e ospedali si è sentito parlare tantissimo. Una sfida per gli attori, che speravano di essere all’altezza del compito. Un compito non facile: rappresentare una categoria in prima linea nell’emergenza sanitaria.

Una sfida che Doc ha vinto e per questo è stata confermata la seconda stagione. Le nuove puntate non andranno in onda prima della fine dell’anno: dato che le riprese slitteranno, potrebbe arrivare nel 2022. A rendere noto che non si tornerà sul set a marzo è stato Pierpaolo Spollon. Intervistato da Fanpage per parlare di Che Dio ci aiuti 6, Spollon ha risposto anche a una domanda sulla fiction con Luca Argentero. Gli è stato domandato se tornerà sul set a marzo e questa è stata la sua risposta: “Il ritorno sul set sta slittando. Non si sa ancora quando riprenderanno le riprese. La situazione non è semplicissima”.

È chiaro a tutti che il Coronavirus avrebbe potuto sconvolgere tutti i piani. Non è da escludere che gli attori potranno tornare sul set verso l’estate, come è successo anche l’anno scorso. Sperando che, come l’anno scorso, i contagi caleranno con l’arrivo del caldo. Non resta che attendere ulteriori anticipazioni su Doc Nelle tue mani 2 per capire quando inizieranno le riprese e di conseguenza quando andrà in onda.

Doc Nelle tue mani, le anticipazioni sulla seconda stagione

Le prime anticipazioni sulla seconda stagione hanno già reso noto di cosa si parlerà nelle prossime puntate. Non mancherà infatti l’emergenza Coronavirus, vissuta e affrontata dai medici della fiction. Il pubblico avrà la possibilità di vivere la pandemia all’interno di un ospedale, come ha fatto anche Grey’s Anatomy con la stagione già in onda quest’anno. Era inevitabile per gli sceneggiatori inserire il tema pandemia in Doc Nelle tue mani 2, ma non mancheranno altre tematiche.