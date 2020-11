Doc-Nelle tue mani 2: quando inizia e di cosa parlano le nuove puntate

Ormai non è più una novità: Doc-Nelle tue mani 2 si farà. È stato lo stesso protagonista Luca Argentero a dare l’annuncio di recente. Gli sceneggiatori sono al lavoro sulle nuove puntate. Ma quando rivedremo in televisione l’amato dottor Andrea Fanti? Purtroppo toccherà attendere parecchio: le nuove puntate non andranno in onda prima della fine del 2021, inizio del 2022. La sceneggiatura è ancora in fase di stesura mentre le riprese inizieranno solo nel 2021, Covid permettendo. Alberto Malachino, che presta il volto allo specializzando Gabriel, ha confidato che probabilmente il set verrà riaperto a marzo ma non è stata ancora stabilita una data precisa.

In Doc-Nelle tue mani 2 si parlerà ampiamente dell’emergenza Coronavirus ma non del tutto. Ci sarà spazio anche per altri temi, sempre legati all’attualità dei giorni nostri. Gli sceneggiatori hanno annunciato al Corriere della Sera che per una fiction così attuale non si può non parlare della pandemia:

“Fanti, da ultima ruota del carro dove era stato confinato, accetterà la sfida di tornare a fare il primario dovendo pure affrontare il virus e lo fa non pensando a sé stesso: prima ci sono gli altri. La nuova trama non può non intrecciarsi con la realtà pandemica: aprirà ferite, sconvolgimenti esistenziali. I medici di Doc mostreranno anche le loro fragilità, riuscendo a comunicare meglio con i pazienti, per capirne le necessità anche psicologiche”

Il produttore Luca Bernabei ha aggiunto:

“Noi andremo oltre la pandemia, che sarà solo un incipit, trasmettendo agli spettatori la speranza che, proprio grazie all’eccellenza dei nostri medici e infermieri, ce la possiamo fare a superare la situazione. Nella fiction scopriremo cosa è successo dopo la pandemia. I nostri sono eroi positivi”

Oltre a Luca Argentero in Doc-Nelle tue mani 2 sembra certa la presenza di altri protagonisti della serie quali Matilde Gioli (Giulia) e Silvia Mazzieri (Alba). Sicuramente ci saranno delle new entry per movimentare ancora di più la trama.

Doc-Nelle tue mani è la fiction più vista nel 2020

Doc-Nelle tue mani è indubbiamente la fiction italiana più vista del 2020. Ben otto milioni di telespettatori, che hanno seguito con interesse e passione la storia di Andrea Fanti. Una storia tra l’altro vera, che si ispira alla vicenda del dottor Pierdante Piccioni. Quest’ultimo ha instaurato un ottimo rapporto con Luca Argentero e più volte è stato ospite sul set della serie.

Doc-Nelle tue mani ha conquistato pure gli americani: alcuni produttori degli Stati Uniti hanno deciso di acquistare i diritti della fiction Rai per produrre un remake a stelle e strisce. Al momento non è stato ancora ufficializzato il cast ma molti sognano di vedere Luca Argentero pure nella versione americana. Con Doc la popolarità e l’affetto del pubblico verso Argentero sono cresciuti ancora di più.

La serie Doc-Nelle tue mani è inoltre trasmessa in questo periodo in Portogallo e in Spagna ed è stata venduta pure in altri paesi europei. Un successo, dunque, che ha valicato i confini nazionali.