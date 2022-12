Diletta Leotta parla dei suoi fidanzati e ringrazia Antonella Clerici

Diletta Leotta ha rilasciato una lunga intervista al settimanale F, parlando di lavoro e vita privata. Tanti i pregiudizi sulla giovane siciliana, soprattutto per via del suo aspetto sensuale. Eppure la presentatrice ha sempre cercato di dare il massimo, dimostrando di avere del talento. Lo sa bene anche la diretta interessata, che ha precisato di voler primeggiare perché un errore commesso da una donna, in un ambiente così maschile come il calcio, ha un peso specifico enorme rispetto a quello di un uomo.

“Nessuno lo perdona, nemmeno le colleghe”, ha precisato Diletta Leotta, lasciando così intendere un chiaro riferimento a Paola Ferrari, che più volte l’ha attaccata negli ultimi anni. Ma, come evidenziato dalla stessa conduttrice di Dazn, per fortuna non sono tutte così e Diletta ha ringraziato pubblicamente Antonella Clerici, con la quale ha condiviso l’esperienza al Festival di Sanremo nel 2020:

“Antonella Clerici è una professionista molto generosa. Dietro le quinte di Sanremo mi ha insegnato a leggere un gobbo senza essere rigida. Anche lei viene dal calcio, sa che in Italia è sacro, come se parlassi della Bibbia. Da donna di esperienza infinita mi ha dato un consiglio importantissimo, con una dolcezza da madre: “Non pensare alle critiche, sii meno secchiona. Mettici più il cuore e andrà tutto bene”

Diletta Leotta ha così rimarcato di aver ricevuto molte critiche sul lavoro ma pure per la sua vita privata. E qui ha voluto tirare in ballo tutte le sue storie d’amore che sono finite al centro della cronaca rosa:

“Non trovo giuste le critiche sugli uomini che scelgo di avere accanto: sono una passionale e a 31 anni voglio sentirmi libera di lanciarmi nella relazione che desidero. Per trovare l’uomo giusto devi fare esperienza. Anche sbagliando. Pensavo che le cose sarebbero andate in una direzione e invece ne hanno preso un’altra. È la vita. Mia madre continua a dirmi di stare attenta, di andarci piano. Ma io non sento nessuno: ci devo sbattere la testa prima di fermarmi”

Diletta Leotta ha precisato che le piacerebbe avere dei figli ma non sa dire se ora o tra dieci anni. Preferisce godersi il momento, vivere ogni attimo con passione e trasporto.

Chi è il nuovo fidanzato (calciatore) di Diletta Leotta

Dopo il dirigente Sky Matteo Mammì, il pugile Daniele Scardina, l’attore Can Yaman e il modello Giacomo Cavalli, dallo scorso ottobre Diletta Leotta è legata a Loris Karius. Quest’ultimo ha 29 anni ed è un portiere tedesco, che attualmente gioca in Inghilterra, nel Newcastle.

Diletta Leotta e il nuovo fidanzato Loris si sono conosciuti a Londra, grazie ad un impegno di lavoro. Un colpo di fulmine che li ha portati velocemente a chiudere le rispettive relazioni: lei con Cavalli, che lo scorso settembre aveva addirittura portato al matrimonio del fratello; Karius con l’influencer tedesca Janine Wiggert.

Di recente lo sportivo ha conosciuto la famiglia e gli amici più cari della catanese e anche Diletta Lotta ha incontrato i parenti di Karius, complice una fuga romantica in Germania.