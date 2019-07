Diletta Leotta e Daniele Scardina: la storia continua

Diletta Leotta e il pugile Daniele Scardina continuano a vedersi

Diletta Leotta continua a frequentare Daniele Scardina. Sabato scorso la conduttrice lanciata da Sky ha cenato a Napoli con il pugile. Insieme alla nuova coppia anche due amici, che hanno documentato la serata sui social network, come mostrato dal profilo Instagram di Chi Magazine. Nonostante le ultime uscite, Diletta e Daniele preferiscono andarci coi piedi di piombo. Entrambi single da poco – la Leotta ha chiuso la storia con Matteo Mammì lo scorso aprile mentre Scardina è libero da gennaio – la presentatrice e lo sportivo preferiscono vivere questa nuova frequentazione in maniera libera, senza troppi obblighi e definizioni.

Le dichiarazioni di Diletta Leotta su Daniele Scardina

“In questo momento ho un unico e vero amore: il mio lavoro. È “lui” a occupare ogni mio pensiero e sentimento. Mi aspetta un anno pieno di impegni e tutte le mie attenzioni in questo periodo sono indirizzate unicamente ai progetti che riguardano la mia sfera professionale. Per tutto il resto c’è tempo. Sto trascorrendo un’estate spensierata in attesa di tornare sui campi di calcio”, ha dichiarato Diletta Leotta in una recente intervista per il settimanale Oggi.

Le parole di Daniele Scardina sul flirt con Diletta Leotta

“Io sono single, mi sono lasciato a gennaio. Che male c’è?! Diletta è venuta a presentare un mio incontro e l’ho conosciuta tramite amici. E poi… Si vede nelle foto. Sì, è un’amica speciale“, ha invece fatto sapere Daniele Scardina.