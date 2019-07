Diletta Leotta, il flirt con Daniele Scardina: cosa dice la conduttrice

Diletta Leotta e il flirt con il pugile Daniele Scardina: cosa dice la conduttrice al riguardo

Era stato il settimanale Spy a lanciare lo scoop su Diletta Leotta e il flirt con il pugile Daniele Scardina. Anzi, la conduttrice era stata paparazzata all’uscita di un noto locale di Ibiza accanto al tatuatissimo campione di IBF dei Pesi Supermedi, incendiando così il gossip nostrano, soprattutto dopo la notizia della rottura con l’ormai ex fidanzato Matteo Mammì. E se Scardina aveva in un certo senso confermato la notizia, spiegando che la Leotta è per lui un’amica speciale, ora sulle pagine del settimanale Oggi arrivano le parole della bella conduttrice siciliana, che però non si svela sul rapporto con il pugile.

Diletta Leotta e la sua estate spensierata: c’è posto per Scardina?

Se Daniele Scardina aveva in un certo senso sottolineato che qualcosa di speciale è nato con la Leotta, lei invece non cede e spiega che per ora il suo unico amore è il lavoro. Sulle pagine di Oggi, in edicola giovedì 25 luglio, la conduttrice ha spiegato: “In questo momento ho un unico vero amore: il mio lavoro. È lui ad occupare ogni mio pensiero e sentimento. Mi aspetto un anno pieno di impegni e tutte le mie attenzioni in questo momento sono indirizzate unicamente ai progetti che riguardano la mia sfera professionale“. Poi ha concluso: “Per tutto il resto c’è tempo. Sto trascorrendo un’estate spensierata in attesa di tornare sui campi di calcio“.

Diletta Leotta dopo Matteo Mammì: è davvero amore con Scardina?

Diletta Leotta ha vissuto ben quattro anni della sua vita accanto a Matteo Mammì, ed è logico che una ragazza giovane, bella e di talento come lei, ora voglia dedicarsi al lavoro e vivere un’estate senza troppi pensieri. In tutto questo, sembra però che non ci sia spazio per Scardina. Che la conduttrice non abbia voluto parlare di lui volutamente solo per non buttare benzina sul fuoco? Sappiamo, in ogni caso, che avremo altre novità su di lei.