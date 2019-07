Diletta Leotta gossip, parla il pugile Daniele Scardina: “Un’amica speciale”

Diletta Leotta gossip, la conduttrice è davvero fidanzata con il pugile Daniele Scardina? Ora parla lui

A dare la notizia di un flirt in corso per la bella conduttrice Diletta Leotta ci aveva pensato il settimanale Spy, il quale, nel numero in edicola la scorsa settimana, aveva paparazzato la neo single Diletta in atteggiamenti affettuosi insieme al tatuatissimo pugile, Daniele Scardina. Le foto uscite sul giornale sembravano parlare chiaro ed ha intensificare il gossip si è aggiunto anche un altro settimanale, Chi. La rivista di Alfonso Signorini ha, per l’appunto, pubblicato delle immagini di baci rubati e di un rapporto molto consolidato tra Scardina e la Leotta. Da parte della conduttrice, ora impegnata con il nuovo programma con Daniele Battaglia, non sono arrivate dichiarazioni in merito. A dire la sua, oggi, ci ha pensato il campione di IBF dei Pesi Supermedi, che ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

Diletta Leotta e Daniele Scardina: è amore o un’amicizia speciale?

Cosa c’è di vero negli abbracci e nei baci di Diletta Leotta e Daniele Scardina? Secondo quanto racconta il pugile alla Gazzetta dello Sport, tra loro c’è un’amicizia speciale. “Scrivi no comment. Non rispondo a nessuno“, questa la risposta di King Toretto al giornale, anche se non riesce a nascondere il sorriso. “Io sono single, mi sono lasciato a gennaio. Che male c’è?! Diletta è venuta a presentare un mio incontro e l’ho conosciuta tramite amici. E poi… Si vede nelle foto. Sì, è un’amica speciale“, questo il commento del pugile. Anche se non parla apertamente dell’inizio di una storia, in un certo modo pare confermare le tenerezze delle famose foto sui giornali.

Diletta Leotta: come ha conosciuto Daniele Scardina?

Chiusa la relazione con Matteo Mammì (che, nel frattempo è stato fotografato in compagnia dell’attrice Anna Safoncik), Diletta Leotta ha iniziato, se così possiamo dire, una conoscenza con Daniele Scardina. Secondo quanto riportava Spy la scorsa settimana, la conduttrice e il pugile si sono conosciuti grazie a Gué Pequeno, molto amico di Scardina.