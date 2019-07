Diletta Leotta non è più single? Beccata in atteggiamenti affettuosi, gossip

Diletta Leotta ha ritrovato l’amore? La conduttrice beccata in compagnia di un pugile

Non si ferma il gossip che ruota intorno alla bella conduttrice siciliana Diletta Leotta. Se solo lo scorso mese era uscita la notizia della rottura con Matteo Mammì (con il quale ha vissuto una storia di ben quattro anni), e dopo diversi flirt attributi e di cui il più curioso era con Francesco Monte, ora un altro scoop investe la bella Diletta. A dare la notizia ci ha pensato Spy che nel numero in uscita venerdì 12 luglio pubblica le foto della Leotta accanto ad un pugile. Ebbene sì, lui è Daniele Scardina, campione di IBF dei Pesi Supermedi. Il 28 enne e la conduttrice sono stati paparazzati in atteggiamenti affettuosi dopo aver trascorso una serata insieme al locale Liò di Ibiza. Secondo le indiscrezioni uscite dall’account Instagram del settimanale a fare da cupido alla neo coppia sarebbe stato Gué Pequeno.

Diletta Leotta e Daniele Scardina è amore? Per ora solo voci

“La singletudine di Diletta Leotta è durata pochissimo“, scrive Spy in anteprima. Secondo la rivista, infatti, la Leotta è stata beccata in atteggiamenti affettuosi mentre, abbracciata al tatuatissimo pugile, ha lasciato il noto locale. Altro non sappiamo, ovviamente Diletta ci terrà a dire la sua sulla questione, come fece quando si vociferava di un suo particolare avvicinamento con Francesco Monte. Liason prontamente smentita, molti i personaggi dello spettacolo e non solo che sono stati affiancati alla conduttrice Sky (l’ultimo un manager Mediaset), ma il settimanale ora è sicuro: c’è davvero qualcosa con il pugile Scardina.

Daniele Scardina: chi è il presunto nuovo fidanzato di Diletta Leotta?

Daniele Scardina, classe 1991, è un pugile, campione di IBF dei Pesi Supermedi. Tatuato e molto amico dei più famosi rapper italiani: da Fedez a Sfera Ebbasta e Marracash. E proprio una delle icone delle scena rapper italiana avrebbe fatto conoscere all’amico la Leotta, lui è Guè Pequeno.