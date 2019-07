Diletta Leotta: il gossip si accende e mormora di un flirt in corso

Diletta Leotta, la nuova fiamma: il gossip fa un passo indietro su Francesco Monte e mormora che la conduttrice starebbe al fianco di un altro uomo. Ecco chi

Diletta Leotta sta diventando la vera regina del gossip estivo del 2019. La giovane presentatrice, dopo essere stata al centro della cronaca rosa nei giorni scorsi in cui si è mormorato di un flirt con Francesco Monte (prontamente smentito), starebbe allacciando una relazione con un altro uomo. Questo almeno è ciò che sussurra 361magazine. Lo spiffero sibila di un avvicinamento a un manager di Mediaset. Ricordiamo che la Leotta è da poco tornata single in seguito al naufragio della love story con Matteo Mammì, dirigente televisivo e nipote dell’ex Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Doveroso anche ricordare che la rottura, annunciata da Dagospia, non è mai stata confermata ufficialmente da Diletta. Altrettanto doveroso rimembrare che non è nemmeno mai stata smentita.

“Accanto a Diletta Leotta, infatti, ci sarebbe un affermato manager che lavora per Mediaset”

“Voci vicine alla coppia dicono che non sia affatto possibile un ritorno di fiamma” tra la Leotta e Mammì, si legge su 361magazine che aggiunge: “Anche Diletta a quanto pare ha definitivamente messo una pietra sopra la relazione. Accanto a lei, infatti, ci sarebbe un affermato manager che lavora per Mediaset. Si chiama Gian Enrico e sarebbe molto preso dalla conduttrice televisiva”. Resta da capire se l’indiscrezione sia fondata oppure no. Ciò che sicuramente è fondato è che la conduttrice si sta rivelando la regina del gossip estivo del Bel Paese.

Francesco Monte e Diletta: il gossip

Pochi giorni fa è divampata la voce di un presunto flirt in corso tra la Leotta e Monte, entrambi tornati single da poco. L’ex tronista ha infatti recentemente chiuso la love story, sbocciata al Grande Fratello Vip 3, con Giulia Salemi. Il naufragio si è portato dietro diverse polemiche dove non sono mancati gli attacchi nei confronti del tarantino. Qualcuno ha addirittura spifferato che la Salemi si sarebbe adirata con Diletta dopo aver saputo dell’avvicinamento a Monte. Tuttavia tale storia non è mai stata confermata dai diretti interessati che, anzi, hanno smentito la vicenda.