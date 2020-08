Diletta Leotta, l’amico misterioso è in Costa Smeralda con lei: la foto

Non si fa che parlare della vita privata di Diletta Leotta dopo la rottura con Daniele Toretto Scardina. Si inseguono da tempo ormai indiscrezioni su indiscrezioni e il silenzio della chiacchieratissima conduttrice rende tutto molto misterioso: per chi batte il cuore della Leotta? Attualmente è single oppure si sta risentendo col suo ex? Cosa prova in questo momento e per chi? Tante domande che difficilmente troveranno risposta, visto che pur essendo tra le protagoniste del gossip di quest’estate (e non solo) Diletta non ama parlare molto della propria vita sentimentale. Ciò non significa ovviamente che sul suo conto si sappia poco e niente, anzi le ultime indiscrezioni sono freschissime e vengono direttamente da Giornalettismo; si parla al riguardo di un “amico misterioso”.

Diletta Leotta in Costa Smeralda con le amiche di sempre e un uomo misterioso: il gossip sulla vita privata della conduttrice

La Leotta è stata avvistata infatti in Costa Smeralda assieme alle amiche storiche con cui appare sempre sui social, e con un amico che le è stato sempre vicino ma che non compare mai sui suoi profili: Giornalettismo non parla di baci, abbracci o di intimità ma si pone giustamente la domanda che tutti si sarebbero fatti se avessero visto Diletta con qualcuno… E se questo ragazzo molto avvenente fosse la sua nuova fiamma? Non per forza il fidanzato – sia chiaro -, anche semplicemente una persona che sta frequentando dopo la rottura con Daniele Scardina. Che tra l’altro non sarà per niente felice della foto postata da Giornalettismo.

Diletta Leotta e Daniele Scardina, le ultime news sulla coppia dopo la rottura

Leotta e Scardina infatti si sono lasciati da un po’ ma lui sembra non essere particolarmente entusiasta della decisione, al punto che era andato in Costa Smeralda per cercare di riallacciare i rapporti, non concludendo nulla purtroppo, prima di raggiungere Stefano De Martino a Ibiza. Chi c’è nella vita della Leotta attualmente è difficile dirlo, soprattutto in un momento in cui la rottura con Scardina appare fresca e la relazione magari potrebbe riprendere da un momento all’altro. Certo è che queste foto faranno molto parlare e a quel punto potrebbe essere lei stessa a decidere di dare chiarimenti sulla propria vita privata, onde evitare speculazioni e pettegolezzi di ogni sorta.