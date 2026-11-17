Diego Daddi e Barbara Santagati diventeranno marito e moglie: l’ex volto di Uomini e Donne ha chiesto alla fidanzata di sposarlo con una romantica proposta di matrimonio. Lei ha detto sì. Dunque possono essere avviati i preparativi delle nozze. E pensare che, solamente due anni fa, il 41enne campano chiudeva il matrimonio con Elga Enardu e pochi dei follower che seguivano la coppia credevano che fosse davvero finita. Per mesi circolò la voce che la rottura fosse fittizia e che fosse stata comunicata solo per fare hype. Le malelingue si sono arrese a febbraio 2026, quando Daddi è uscito allo scoperto con Santagati. Anche gli scettici si sono così convinti che con Elga il rapporto era giunto al capolinea.

Diego Daddi e Barbara Santagati si sposano: è arrivata la proposta di matrimonio

Fin da subito Diego e Barbara hanno mostrato un fortissimo affiatamento. Pure qui non sono mancate voci velenose che hanno sostenuto che i due avessero iniziato a fare coppia per avere un po’ di visibilità. E invece sembra proprio che si siano stregati reciprocamente, al punto che lui, a distanza di nemmeno un anno dall’inizio della love story, l’ha chiesta in sposa. La notizia è stata data dai diretti interessati sui loro profili social. Santagati, nel rivelare di aver ricevuto la proposta, ha pubblicato una serie di scatti della serata organizzata da Diego in un ristorante. Qui il 41enne si è inginocchiato davanti all’amata, ha sfoderato l’anello, glielo ha donato e ha ricevuto un caloroso sì. La 31enne, nell’esprimere tutta la sua gioia, ha anche sottolineato che il compagno è entrato nella sua vita stando vicino a suo figlio, avuto da una precedente relazione:

“Ci sono momenti che rimarranno impressi nel cuore per sempre – ha esordito Santagati a corredo delle immagini della proposta di matrimonio – E questo è uno di quelli. Non dimenticherò mai i tuoi occhi, il tuo sorriso e l’emozione che ho provato quando mi hai chiesto di diventare tua moglie. In quel momento non ho visto soltanto un anello, ma tutto il nostro amore, le battaglie affrontate, le lacrime versate e il futuro che ci aspetta”.

“Perché io e te – ha aggiunto – sappiamo cosa significa soffrire, cadere e trovare la forza di rialzarsi. La vita non è sempre stata gentile con noi, ci ha tolto tanto e ci ha messo davanti a dolori che porteremo sempre nel cuore. Ma nonostante tutto, siamo qui, insieme, a dimostrare che dopo tanto dolore può arrivare anche una felicità immensa. E la cosa più bella è che tu non hai scelto soltanto me. Hai scelto NOI. Hai scelto me e Leo. Ci hai accolti nel tuo cuore, ci ami ogni giorno e insieme abbiamo costruito qualcosa di meraviglioso: la nostra famiglia. E in un momento così speciale, il mio pensiero non può che andare anche lassù… al mio papà e alla tua mamma️”.

E ancora: “Mi piace immaginarli vicini, a guardarci dal cielo con gli occhi pieni di gioia. Perché anche se non possiamo abbracciarli, so che il loro amore ci accompagna ogni giorno. E sono sicura che, in quel momento, erano lì con noi, a sorridere della nostra felicità. Quanto avremmo voluto averli accanto, ma voglio credere che in qualche modo non si siano persi neanche un istante di questo giorno. Due stelle speciali che continueranno a illuminare il nostro cammino”.

“Grazie ‘Momi’, per aver scelto noi, per l’amore che dai a Leo e per avermi fatto capire che, anche dopo le tempeste più grandi, la vita può ancora regalarci qualcosa di meraviglioso. Ti ho detto SÌ, ma il mio cuore ti aveva già scelto da tempo. E oggi più che mai so che il nostro amore merita tutta la felicità che verrà”, ha concluso.

Elga Enardu e Diego Daddi dopo la fine del matrimonio hanno ritrovato l’amore: lei fa coppia con Guglielmo Moro

Al momento Elga Enardu non ha commentato in alcun modo la decisione dell’ex marito di sposarsi nuovamente. Anche l’ex tronista sarda 50enne, dopo la fine del matrimonio, si è rifatta una vita. Di recente ha ufficializzato la relazione con Guglielmo Moro, uomo più giovane di lei di 7 anni che non fa parte del mondo dello spettacolo né dei social. Per settimane si sono rincorse alcune indiscrezioni sul fatto che Enardu avesse ritrovato l’amore. Pochi giorni fa è stata la diretta interessata a togliere ogni dubbio, apparendo per la prima volta assieme sui social con Moro.