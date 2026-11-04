Elga Enardu conferma il fidanzamento con Guglielmo Moro e svela quanti anni ha in meno di lei

Elga Enardu si è fidanzata con Guglielmo Moro: ora è ufficiale. La conferma, dopo le indiscrezioni circolate lo scorso settembre, è arrivata dalla diretta interessata che, conversando con i fan attraverso il box Instagram delle domande, è uscita definitivamente allo scoperto. Per l’ex tronista di Uomini e Donne, si tratta della prima relazione sentimentale dopo la fine del matrimonio con Diego Daddi. Anche l’imprenditore campano ha ritrovato l’amore: da mesi fa coppia con Barbara Santagati.

Elga Enardu innamorata di Guglielmo Moro: arriva la conferma dell’ex tronista

Nelle scorse ore la 50enne sarda, rispondendo alle curiosità di alcuni utenti, ha dichiarato di essere fidanzata. A chi ha affermato che lei e Guglielmo Moro siano bellissimi insieme, ha risposto con un cuore rosso, postando la fotografia di un cappuccino con la schiuma a forma di cuore. Ha anche dato spazio a un altro paio di quesiti riguardanti il compagno, svelando che ha 7 anni meno di lei, vale a dire 43. A chi ha voluto sapere se vivesse in Sardegna, si è limitata a rispondere che in questo momento non dimora sull’isola.

Il 43enne non fa parte del mondo dello spettacolo e degli influencer. Non si hanno notizie sulla sua professione. Quel che si sa, almeno stando al suo profilo Instagram, è che ama la palestra e i viaggi. La relazione con Elga sarebbe iniziata qualche mese fa. I due, fino ad oggi, hanno però preferito mantenere riserbo sul rapporto. Probabilmente hanno prima voluto comprendere se la storia potesse avere un futuro. E pare che abbiano avuto conferme in tal senso. Da qui la decisione di rivelarlo sui social.

L’indiscrezione su Guglielmo Moro: “Ragazzo perbene”

Il primo a parlare della love story è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza, che circa un paio di mesi fa ha affermato che Elga e Guglielmo si frequentavano, aggiungendo che la 50enne è stata conquistata dal 43enne in modo sorprendente e che Moro è un “ragazzo per bene”. Allora i diretti interessati non confermarono e non smentirono. Ora sono usciti allo scoperto: viva l’amore!