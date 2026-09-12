Elga Enardu, il nuovo fidanzato è Guglielmo Moro: l’amore dopo la fine del matrimonio con Diego Daddi

Elga Enardu, dopo la fine del matrimonio con Diego Daddi, avrebbe un nuovo fidanzato. Poche ore fa, nel corso di una live su Instagram, a diversi follower non è sfuggito che ad un certo punto è sbucato un uomo che, a gran sorpresa, ha baciato sulla bocca la 50enne sarda. Immediatamente tra i fan ha cominciato a rimbalzare la domanda su chi fosse il cavaliere misterioso al fianco dell’ex tronista. A fare chiarezza ci ha pensato l’esperto di gossip Amedeo Venza, il quale, non solo ha confermato che Elga non è più single, ma ha anche rivelato il nome e il cognome dell’uomo che l’avrebbe conquistata e con il quale avrebbe iniziato una relazione: si tratta di Guglielmo Moro, persona lontana dal mondo dello spettacolo e degli influencer.

Elga Enardu si sarebbe fidanzata con Guglielmo Moro: il bacio durante una live

Lo scorso febbraio Diego Daddi e Elga Enardu hanno annunciato a gran sorpresa la fine del matrimonio. Ci fu chi ipotizzò che la rottura fosse una messa in scena per fare hype. Nulla di tutto questo: l’addio si è consumato realmente, con le nozze che sono finite su un binario morto. Sono stati fugati tutti i dubbi dopo che Daddi ha iniziato a fare coppia con Barbara Santagati. Ora pare che anche Elga abbia ritrovato l’amore.

Cosa si sa del nuovo compagno di Elga Enardu

Amedeo Venza, dopo che diversi utenti gli hanno girato gli screenshot in cui si vede Elga baciare in live un uomo misterioso, ha riferito di sapere che la 50enne sarda ha iniziato a frequentare Guglielmo Moro. “Un ragazzo per bene che ha saputo conquistare la bella Elga in maniera sorprendente! Auguro ad entrambi davvero tanta felicità, soprattutto a Elga che la stramerita!“, ha concluso l’esperto di gossip.

Moro, da quanto si evince dal suo profilo Instagram seguito da poco più di mille e ottocento persone, ama i cani e la palestra. Ha un fisico muscoloso e non fa parte del mondo dei social e della tv. Non si sa che lavoro faccia e nemmeno in quale contesto abbia conosciuto Enardu. Ora non resta che attendere la presentazione ufficiale della coppia.