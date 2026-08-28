Diego Daddi, nozze bis con Barbara Santagati dopo Elga Enardu? Un dettaglio scatena il gossip

Diego Daddi e Barbara Santagati sono più innamorati che mai. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne e l’ex finalista di Miss Italia 2016 fanno coppia da diversi mesi. La relazione è nata dopo che Daddi ha visto naufragare il suo matrimonio con Elga Enardu. Inizialmente c’è anche chi ha ipotizzato che l’ex tronista sarda fosse stata tradita dall’ex marito. Santagati e Daddi hanno smentito categoricamente questa ricostruzione, spiegando che hanno iniziato a frequentarsi intimamente quando entrambi erano tornati single. E subito hanno trovato il giusto feeling al punto che parlare di nozze non sarebbe un tabù.

Diego Daddi e il gossip sulle nozze con la nuova compagna Barbara Santagati

Nelle scorse ore Daddi ha aperto il box domande su Instagram e un fan gli ha chiesto a bruciapelo se avesse intenzione di sposare la nuova compagna. L’ex volto di UeD ha risposto pubblicando una foto in cui lo si vede baciare affettuosamente Santagati. A corredo dello scatto ha fatto apparire una gif di un uomo che mima il gesto del silenzio.

In altre parole, non ha in alcun modo smentito l’idea di convolare a nozze. E c’è dell’altro: a distanza di poche ore, Santagati ha pubblicato una storia in cui ha mostrato degli anelli mentre si trovava in auto con il compagno. Non si sa se uno dei brillocchi sia un regalo di Daddi. Ma intanto il gossip sulle nozze ha cominciato a farsi strada. Non è nemmeno da escludere che la coppia stia solamente un po’ giochicchiando con la cronaca rosa. Qualcuno direbbe che stiano tentando di fare dell’hype.

Diego Daddi innamorato, Elga Enardu single

Terminato il matrimonio, Daddi ha ritrovato l’amore velocemente, a differenza dell’ex moglie Elga Enardu. L’ex tronista è single e non ha mai rivelato pubblicamente i dettagli relativi alla rottura coniugale. Quel che sembra assodato è che la relazione non è giunta al capolinea per dei presunti tradimenti. Sarebbero state altre le cause che l’hanno portata su un binario morto. Forse un giorno i diretti interessati racconteranno i retroscena del loro addio.