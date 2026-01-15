 Skip to main content
Uomini E Donne

“Diego Daddi ha tradito Elga Enardu con la sua amica”: lui rompe il silenzio

Daddi decide di esporsi e di replicare alle ultime accuse ricevute sulla sua presunta nuova relazione e sulla rottura con Elga

Rebecca Megna15 Gennaio 20263 minuti di lettura
Diego Daddi parla della rottura con Elga Enardu

Di recente Diego Daddi ed Elga Enardu hanno reso nota la fine della loro lunga storia d’amore, nata a Uomini e Donne. Lui è finito sotto accusa in queste ore, per via di alcune voci che stanno circolando sulla sua vita sentimentale attuale. Ci sono vari fan che dicono di averlo beccato in compagnia di una bellissima donna, che sarebbe addirittura un’amica di Elga. Per questo motivo, sono così nate le indiscrezioni che vedono Diego tradire la Enardu con una persona a lei molto cara.

La donna in questione è, appunto, Barbara Santagati, finalista di Miss Italia 2016. Ci sono tante voci che vedono i due intraprendere una relazione amorosa, dopo la rottura tra lui ed Elga. Tutto bello, se non fosse per il fatto che è spuntata una foto che ritrarrebbe la Enardu sorridente insieme a Barbara, del passato. Fanpage.it ha deciso di contattare Daddi, finito nei mesi scorsi sotto attacco per via della sua attività su OnlyFans.

“Non c’è stato alcun tradimento. E Barbara non è amica di Elga”, spiega Diego. In questo modo, smentisce il fatto che la rottura con la gemella di Serena Enardu sia arrivata per via di un suo presunto tradimento. Non solo, assicura che Barbara non è una cara conoscente di Elga. Detto ciò, non conferma comunque di avere una relazione amorosa con l’ex finalista di Miss Italia. Decidendo, però, di sottolineare il fatto che Barbara ed Elga non siano amiche, sembra dare una piccola conferma. Altrimenti avrebbe potuto evitare di replicare a questa ipotesi.

In ogni caso, la lunga storia d’amore tra Diego ed Elga è finita per altri motivi e non per un tradimento. Si sono sposati nel 2017, dopo aver trascorso ben 8 anni di relazione. La separazione è arrivata a dicembre 2025, con tanto di polemiche e allusioni da parte del pubblico. C’è chi ha addirittura ipotizzato una finta rottura per ottenere visibilità sui social network.

La stessa Enardu ha deciso di smentire il tutto, affermando che non avrebbe mai potuto fingere un momento così doloroso per questo motivo. Ai fan più accaniti non resta che attendere per scoprire se Daddi effettivamente abbia ritrovato l’amore dopo la fine della sua importante relazione con la bellissima Barbara. E chissà magari anche la gemella di Serena potrebbe presto dare liete notizie sulla sua vita sentimentale.

