Elga Enardu, nozze in fumo: Diego Daddi rompe il silenzio prima di Natale, “come sto”

Diego Daddi ha rotto il silenzio sulla separazione da Elga Enardu. Due settimane fa, l’ex tronista sarda di Uomini e Donne ha annunciato di essersi lasciata con il marito senza fornire particolari spiegazioni. Si è limitata a far sapere che il matrimonio si è concluso, chiedendo ai fan di non essere indiscreti e avere rispetto sul momento delicato vissuto. Daddi non ha mai commentato la rottura fino alla vigilia di Natale, quando ha risposto ad alcuni follower dopo aver aperto il box domande nelle storie Instagram.

Diego Daddi parla per la prima volta della separazione con Elga Enardu

“Sto bene, grazie”, ha rivelato l’influencer quando un fan gli ha chiesto come si sentisse dopo la separazione. Una risposta concisa che però dà due informazioni: la prima è che con Elga non c’è stata alcuna riconciliazione, la seconda, almeno a giudicare dai toni usati, è che la fine della relazione non sarebbe stata traumatica. Nel frattempo non si placa il vociferare alimentato dagli scettici che continuano a sostenere che i due ex volti di Uomini e Donne, in realtà, non si sarebbero mai detti addio e che avrebbero inscenato il crac d’amore per fare hype. Tali presunti ben informati scommettono che a breve Elga e Diego annunceranno la ricucitura sentimentale.

Diego Daddi e la battutaccia sui provini del Grande Fratello

Daddi, sempre conversando con i suoi fan su Instagram, ha inoltre fatto sapere che, nonostante la rottura, abita ancora in Sardegna. Si è anche lasciato andare a una battutaccia sulla vicenda che ha travolto Alfonso Signorini. In primis, quando gli è stato domandato se abbia mai ricevuto avances dal conduttore milanese, ha replicato che con lui non ha mai avuto nulla a che fare.

Poi la stoccata al vetriolo. “Io al Grande Fratello? Quando faranno le selezioni senza “provini””, ha chiosato con sarcasmo l’influencer. Chiaro il riferimento a quanto esternato da Fabrizio Corona che a Falsissimo ha accusato Signorini di pilotare i provini del reality più spiato d’Italia per provare a ottenere favori intimi dai papabili futuri concorrenti. Del caso se ne sta occupando la magistratura dopo che Corona è stato denunciato dal giornalista.