Elga Enardu, “con Diego Daddi non c’era nulla da fare”: nozze finite, i retroscena

Elga Enardu, pochi giorni fa, ha reso noto che il suo matrimonio con Diego Daddi è giunto al capolinea. Su Instagram ha scritto un messaggio stringato, non chiarendo i motivi della rottura. Si è limitata a far sapere che sta vivendo un periodo complesso, chiedendo ai suoi fan gentilezza, discrezione e supporto. Non appena la notizia si è diffusa, l’ex tronista di Uomini e Donne è stata raggiunta da una raffica di critiche e sospetti. Molti hanno detto di non credere affatto che si sia verificato il ‘crac’ sentimentale, sostenendo che in realtà la coppia voglia attirare su di sé l’attenzione per altri fini. Daddi, dopo l’annuncio dell’ex moglie, è rimasto in silenzio. Elga, nelle scorse ore, ha invece compiuto un gesto chiarificatore tramite cui ha ribadito che lo ‘strappo’ coniugale c’è stato e che difficilmente sarà ricucito.

Elga Enardu “ha capito che non c’era nulla da fare” con Diego Daddi

Un anno fa, Elga e Diego, dopo un periodo di lontananza, avevano annunciato il ritorno di fiamma. Anche all’epoca furono accusati di aver inscenato la rottura. A distanza di dodici mesi, si è verificato il medesimo copione: l’influencer che afferma che il suo matrimonio è finito e diversi fan che non credono alla sua versione.

“La storia mia con Diego è finita. È un momento molto complesso che sto cercando di affrontare nel migliore dei modi, lo farò perché sono una tosta. Vi chiedo gentilezza, discrezione e supporto, che so che arriverà”, ha scritto Enardu pochi giorni fa. Nelle scorse ore ha pubblicato un video sui social in cui la si vede sorridente mentre esegue un balletto natalizio con un amico. Subito si sono fatti vivi alcuni scettici, che hanno digitato paroline tutt’altro che carine nei confronti dell’ex tronista, sostenendo che una persona che si è appena separata non è normale che si mostri allegra e a ballare.

Una signora di nome Angela, invece, l’ha difesa. In particolare, la donna ha scritto un lungo commento in cui ha dichiarato di credere alla separazione. Inoltre ha precisato che, dal suo punto di vista, Elga non è una persona in grado di inventarsi una rottura. La fan ha aggiunto che il fatto che l’influencer si mostri allegra, a differenza dell’addio di un anno fa, è segno che probabilmente ha metabolizzato la conclusione del matrimonio. “Avrà capito che non c’era nulla da fare”, ha concluso la follower. Enardu è stata colpita dal commento ed ha piazzato un cuoricino rosso e un “grazie”, confermando di fatto la versione della sua fan.

Elga e Diego si sono sposati nel 2017, dopo un lungo fidanzamento durato 8 anni. Si sono conosciuti a Uomini e Donne, ma non nello stesso percorso. Lei, da tronista, scelse Marcelo Fuentes che, però, le rifilò un due di picche. Lui invece corteggiava Claudia Piumetto che lo scelse, ma Daddi non volle iniziare la relazione. Terminato il programma, Enardu e l’ex corteggiatore avviarono una frequentazione che si è poi evoluta in una storia d’amore che è durata fino a pochi giorni fa.