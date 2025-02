Diego Daddi su OnlyFans, Elga Enardu: “Cosa penso, tutta la verità”

Tutto vero, nessun hackeraggio: Diego Daddi ha aperto un profilo su OnlyFans, nota piattaforma su cui viene divulgato nella stragrande maggioranza dei casi materiale per adulti. E pare che anche Daddi voglia battere tale strada visto che quando ha annunciato il nuovo progetto professionale si è immortalato in una foto alquanto piccante. E sua moglie Elga Enardu che cosa ne pensa? L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo giorni di silenzio, ha spiegato cosa sta succedendo e se è favorevole all’iniziativa che vede protagonista il marito. L’influencer sarda ha inoltre fatto sapere che non c’è stato alcun hackeraggio del profilo del compagno, a differenza di quanto ipotizzato da diversi suoi followers. La scelta di sbarcare su OnlyFans è stata quindi pensata e ragionata.

Diego Daddi apre un profilo OnlyFans, la moglie Elga Enardu rompe il silenzio

“Ci tengo a rassicurarvi che non hanno hackerato il profilo di Diego. Io e lui non siamo assolutamente in crisi, abbiamo avuto un momento di nervosismo che abbiamo sbagliato a palesare sui social”, ha esordito Elga in una storia Instagram dopo che nelle scorse ore si è scambiata qualche frecciatina con il marito via social. Viene da pensare che sia stata messa in atto una delle strategie più usate su Instagram da alcuni personaggi, ossia imbarcarsi in discussioni con i compagni per creare un po’ del cosiddetto hype. E su OnlyFans? La Enardu come valuta la scelta di Daddi?

“Per quanto riguarda la scelta lavorativa di Diego, sono assolutamente favorevole a questo suo progetto. Ritengo che ognuno si debba esprimere come meglio crede, soprattutto se non lede nessuno. Ognuno faccia di sé quel che vuole”.

Dunque per Elga non c’è alcun tipo di problema in merito al fatto che il marito abbia deciso di pubblicare contenuti su OnlyFans. D’altra parte è più che lecito credere che lei e Daddi, prima che quest’ultimo rendesse noto al pubblico il suo nuovo progetto, si siano confrontati e abbiano parlato della questione, analizzando approfonditamente la situazione. L’influencer e il marito, nelle scorse ore, sono stati criticati da diversi utenti, ossia da coloro che ritengono che l’apertura di un profilo su OnlyFans sia una idea alquanto discutibile e controversa.

Da sottolineare inoltre che pare che sia esclusa la partecipazione della Enardu dai contenuti di Diego. Infatti l’ex tronista non ha in alcun modo fatto riferimento a un suo ipotetico coinvolgimento nell’attività del marito, lasciando intendere che si tratta di una sua iniziativa autonoma.