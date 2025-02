Diego Daddi su OnlyFans: foto e costo abbonamento. Elga Enardu?

Diego Daddi pare proprio che abbia deciso di tentare l’avventura su Only Fans, piattaforma nota per ospitare per lo più contenuti per un pubblico adulto dietro un compenso in denaro. L’ex volto di Uomini e Donne nonché marito di Elga Enardu ha annunciato di aver aperto un profilo attraverso un post divulgato tra le sue storie Instagram. E dalla foto che ha postato sembra abbastanza chiaro che ha intenzione di elargire materiale alquanto piccante. In particolare ha diramato uno scatto in cui ha i pettorali ben in vista e i pantaloni abbassati. A coprire le sue ‘grazie’ solamente la scritta in sovrimpressione “Entra nel mio mondo”, con tanto di link agganciato che porta al suo account OnlyFans.

Planando sul suo profilo, si scoprono anche i prezzi chiesti agli utenti. Un abbonamento mensile costa 25 euro, chi invece dovesse optare per un abbonamento di tre mesi potrà avere uno sconto visto che è venduto a 67.50 euro. Chissà che cosa ne pensa la moglie Elga Enardu dell’iniziativa ‘pepata’ del marito. C’è anche chi si chiede se pure lei farà parte dei contenuti che saranno diffusi da Daddi.

Diego Daddi e la rottura con la moglie: teatrino e allontanamento reale?

Diego Daddi ed Elga Enardu sono convolati a nozze nel 2017. Poco più di un anno fa, più precisamente a settembre/ottobre 2023, i due avevano lasciato intendere di essersi lasciati. A distanza di poche settimane erano rispuntati assieme su Instagram, celebrando il ritorno di fiamma. Non tutti hanno creduto a tale versione della storia. Anzi molti utenti che li seguono hanno nutrito il sospetto che in realtà non ci sia stato alcun allontanamento dal tetto coniugale e che la crisi sia stata inscenata per creare il cosiddetto hype. Naturalmente la coppia non ha mai confermato tale indiscrezione, assicurando di aver trascorso un periodo complicato, con tanto di addio, seppur temporaneo.

Da allora si sono sempre mostrati affiatati e complici. Ora Daddi è pronto per il nuovo progetto. Non resta che attendere di scoprire cosa ne pensa la moglie Elga Enardu dell’impegno del marito su Onlyfans.