Elga Enardu e Diego Daddi sono tornati insieme: l’annuncio

È ufficiale: Elga Enardu e Diego Daddi sono tornati insieme. Ad annunciarlo sono stati gli stessi ex volti di Uomini e Donne sui propri profili social. Il primo a dare l’annuncio è stato Diego, condividendo sulle sue storie di Instagram una foto insieme alla moglie in cui appaiono felici ed innamorati, con scritto: “L’amore è mancarsi. Prima di incontrarsi, a volte anche dopo… ma ritrovarsi sempre”. Ovviamente, la storia ha subito fatto pensare ad un ritorno di fiamma tra i due. Ma, nel caso ci fossero anche dubbi, ci ha pensato Elga a chiarire una volta per tutte la situazione. L’ex tronista ha infatti condiviso un video sempre sul suo profilo Instagram, confermando la rappacificazione con il marito. Ecco le sue parole riportate da IsaeChia:

Vi volevo comunicare con la semplicità che questo momento merita, con la massima delicatezza, vi volevo dire che sto iniziando un rapporto con Diego. Non è mai finito il nostro rapporto dal punto di vista della comunicazione, dell’aiutarsi a vicenda. Sono sempre stata molto chiara. Però da qualche giorno abbiamo pensato che anche il nostro rapporto di coppia può assolutamente avere una seconda chance. E quindi sono molto felice di comunicarvi questo.

Dunque, per la felicità dei loro fans, Elga e Diego hanno deciso di darsi una seconda possibilità e salvare, così, il loro matrimonio. Come ha spiegato l’ex tronista, in realtà, i due non hanno mai smesso di sentirsi. In una sua recente intervista a casa Sdl, la gemella di Serena Enardu aveva infatti ammesso di parlare quotidianamente con il marito nonostante la rottura. Inoltre, durante una delle sue ultime dirette Instagram, aveva anche confessato di sperare in un ritorno, dato l’amore puro e incondizionato che ancora provavano l’uno per l’altra e i 15 anni vissuti insieme.

L’ex volto di Uomini e Donne non ha mai voluto parlare nei dettagli dei problemi che li hanno portati a separarsi, rivelando però che si trattava di una situazione delicata trascinatasi nel tempo, escludendo qualsiasi speculazione su tradimenti o terzi incomodi. Ebbene, nonostante le crepe, la coppia ha deciso di provare a ricostruire il loro rapporto. Ovviamente, Elga e Diego si sono mostrati molto contenti di questa decisione, così come i loro numerosi seguaci.

Elga Enardu e Diego Daddi: la loro storia

Elga Enardu e Diego Daddi sono diventati noti al grande pubblico grazie alla partecipazione a Uomini e Donne nel lontano 2007. Ai tempi, lei era tronista e finì per scegliere Marcelo Fuentes, dal quale ricevette un no. Lui, invece, scese per corteggiare Claudia Piumetto. Ma, dopo essere scelto dalla tronista, anche lui le rifilò un secco no. Tempo dopo, Elga e Diego si sono ricontrati fuori dagli studi Mediaset e hanno iniziato una frequentazione.

Da lì, è scoppiato un amore travolgente tra di loro, portandoli prima a convivere e poi a sposarsi, con un matrimonio celebrato in Sardegna nell’ottobre 2017. In 15 anni insieme, poi, la coppia ha adottato ben cinque cani, formando una bellissima famiglia.