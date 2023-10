Elga Enardu: “Diego Daddi gay? Ora parlo io”

Dopo ben 15 anni d’amore, Elga Enardu e Diego Daddi si sono ufficialmente lasciati. Una notizia che ha scioccato tantissimi fan, che non si aspettavano un risvolto così improvviso dopo una storia così lunga, tra le più longeve di quelle nate nel mondo di Uomini e Donne. I due hanno deciso di comunicare la notizia sui rispettivi profili Instagram, non dando dettagli specifici su cosa li avrebbe portati a prendere questa decisione. Sempre sul suo profilo, Elga aveva fatto solamente sapere che la mancanza di figli nella coppia non aveva avuto niente a che fare con la separazione. Ebbene, poche ore fa, la Enardu ha rilasciato la sua prima intervista dalla fine del matrimonio a Casa Sdl, svelando più informazioni sulla vicenda.

L’ex tronista ha prima di tutto risposto alle critiche di chi non ha gradito la scelta di annunciare la separazione sui social. Elga ha spiegato che la loro è stata una relazione pubblica e, avendo condiviso molto del loro amore sui social durante più di 10 anni, sarebbe stato inutile nascondere una verità ormai palese, anche per rispetto del loro pubblico. Dopodiché, si è passati ai motivi che avrebbero portato alla rottura. La Enardu non è voluta entrare nuovamente nei dettagli, specificando però che non si tratta di tradimenti. Inoltre, ha affrontato i rumors degli ultimi giorni su una possibile omosessualità di Diego:

Ci siamo lasciati perché l’amore non basta, a volte crescendo ci si confronta con maturità diversa. Non c’è stato un tradimento ne da parte mia ne da parte sua, Diego non è gay purtroppo, perché sarei stata più felice. La situazione è delicata e merita un rispetto da parte mia e una privacy. Magari più avanti si può affrontare nel particolare la situazione.

Elga ci ha tenuto a ribadire che non si tratta solamente di una pausa, ma di una vera rottura definitiva. Nonostante ciò, i due si sentono costantemente, sia perché l’amore è ancora molto forte tra di loro, sia perché dopo tanti anni insieme hanno tanto bisogno ancora l’uno dell’altra. “è una rottura, non una pausa, io sono andata via di casa. La speranza è quella di ricucire il rapporto, la realtà potrebbe essere un’altra. Non lo so. Sto molto male, veramente male. è successo qualcosa di molto intimo e personale”, ha poi aggiunto la gemella di Serena Enardu, lasciando una mezza porta aperta.

L’ex volto di Uomini e Donne è poi tornata sull’argomento figli, ribadendo che, quella di non diventare genitori, è stata una scelta consapevole. Elga non ha mai avuto un grande istinto materno, anche se, se lui avesse avuto un forte desiderio, avrebbe valutato la cosa. Vedendo, però, come sono andate le cose, si è detta più che sollevata di non aver avuto bambini con l’ex marito. Per ora, è già complicato dividersi con i loro quattro cani: i più grandi al momento sono con Diego, mentre i più piccoli con lei.

Infine, la Enardu ha ripetuto di essere stata lei ad andare via di casa: “Ho avuto un grandissimo coraggio. Con il cuore non lo rifarei, ma con la ragione no, perché è stata la scelta giusta. è stato il momento più brutto della mia vita”. Elga ha poi difeso il suo ex marito, negando qualsiasi accusa nei suoi confronti. L’ex tronista sta attraversando un periodo difficilissimo, ma l’unica verità certa, al momento, è che a volte l’amore non basta: