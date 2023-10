Elga Enardu: “Matrimonio finito perché senza figli? Ecco la verità”

Qualche giorno fa, il 26 settembre scorso, tramite le sue stories instagram Elga Enardu ha annunciato la fine del matrimonio con Diego Daddì. Anche lui ha poi confermato questa rottura, dopo un lunga storia d’amore composta da 6 anni di matrimonio e 8 di fidanzamento. In molti si sono chiesti il perché, ora attraverso delle stories, rispondendo ad alcune domande anonime ha fatto capire a cosa è dovuta la rottura.

Qualcuno ha creduto che fosse la mancanza di figli ad avere messo la parola fine al rapporto, ma a chi ha chiesto “Secondo te il fatto di non aver avuto (voluto?!) figli ha influito sulla fine del vostro rapporto?“, l’ex tronista sarda ha risposto “No, e ringrazio Dio di non averne“.

Un utente le ha poi chiesto apertamente cosa fosse successo e a ciò Elga, molto scocciata, ha risposto: “Ci siamo lasciati…non basta?“. Sembra però che le vere motivazioni della fine del rapporto siano altre. A seguito di altre domande Elga ha fatto allusioni al tradimento, spiegando quanto per lei sia grave. In particolare ha sottolineato che un partner non dovrebbe mai mancare di rispetto alla compagna; infatti alla domanda “Cos’è che non deve fare il proprio compagno per non fare allontanare la donna?” ha risposto “Tradirla“.

È stato quindi un tradimento da parte di Diego a mettere la parola fine al rapporto con Elga che molto delusa ed amareggiata, come più volte ha spiegato di esserlo, riprendendosi anche in lacrime mentre lasciava casa, ha deciso di lasciarlo?

L’influencer ha poi ribadito che sta reagendo molto male a questa situazione. Al tempo stesso ha dichiarato che il suo “rapporto non si è mai rotto”. E ancora: “Ci siamo amati moltissimo, ci amiamo moltissimo, ci ameremo per sempre“, lasciando quindi una porta aperta a un eventuale ritorno di fiamma.

La storia tra Elga e Diego

I due si sono conosciuti a Uomini e Donne nel 2007 e sono stati una delle coppie più longeve uscite dal programma, tanto che dopo un breve periodo, lui ha deciso di lasciare Napoli, la sua terra natia, per andare a vivere con lei in Sardegna.

In realtà i due dal programma non erano usciti come coppia, poiché lui era corteggiatore di Claudia Piumetto, mentre lei era un’altra tronista. Poi, una volta finita l’esperienza televisiva, Elga e Diego hanno approfondito la loro conoscenza e ne è nata una storia d’amore lunga 14 anni.

Nel 2017, dopo averlo annunciato qualche settimana prima, i due si sono sposati con una cerimonia abbastanza intima.

Poi, qualche giorno fa, la notizia che ha spiazzato i fan: Elga ha deciso di lasciare il tetto coniugale con i suoi due cani, senza spiegare bene le motivazioni della rottura. Ma più di qualcuno ha ipotizzato che sia stata la mancanza di figli a creare tensioni, poiché più volte, la coppia ha rivelato che era desiderio di entrambi diventare genitori e che stavano valutando anche l’adozione.