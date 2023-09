Elga Enardu e Diego Daddi, è finita davvero: la conferma straziante

Il matrimonio è finito in un vicolo cieco come confermato dall’ex tronista sarda e dal marito nelle scorse ore

The end, è finito il matrimonio tra Elga Enardu e Diego Daddi. I due ex volti di Uomini e Donne, nella serata di martedì 26 settembre 2023, hanno entrambi pubblicato su Instagram un cuore rosso spezzato. L’influencer sarda ha aggiunto una lapidaria e straziante didascalia con scritto: “Che male. Buonanotte”. Pare quindi ormai accertato che la relazione, almeno in questo momento, sia finita su un binario morto e che per ora non ci sia spazio per ricucire. D’altra parte che la situazione fosse tutt’altro che rosea lo si era capito nei giorni scorsi, quando la Enardu aveva fatto sapere di aver fatto le valige e di aver lasciato la casa in cui viveva con il marito.

Anche Daddi, prima di postare il cuore spezzato, aveva ammesso che il suo matrimonio stava vivendo una vertiginosa crisi, aggiungendo che avrebbe fatto di tutto per provare a sistemare la delicata situazione sentimentale. A quanto pare non ci è riuscito. Nessun dettaglio è stato svelato in merito alle cause che hanno portato la love story in un vicolo cieco. Leggendo però tra le righe di quanto detto da Elga e Diego si capisce che è stata lei a decidere di troncare. A colpire anche le dichiarazioni rilasciare dalla Enardu nella Storia Instagram successiva a quella del cuore spezzato:

“Qualche giorno fa, parlando con Diego, gli ho detto: “Se ci dovessimo lasciare sicuramente spezzeremmo il cuore a un sacco di persone” (in riferimento ai tanti fan che li seguono, ndr). Lui mi ha detto: “Spezzeresti il cuore a me” (lacrime, ndr). A volte bisogna prendere decisioni molto dolorose che esulano dai sentimenti (altre lacrime, ndr)”.

Vicino ad Elga in questo momento ci sono la madre e la gemella Serena. Anche quest’ultima ha speso delle parole su quel che sta vivendo la sorella, invitando i fan a starle vicini ma senza essere troppo invadenti nel domandare con insistenza ciò che è accaduto con Daddi. Serena ha inoltre voluto rimarcare che Elga è una donna forte, indipendente, che si merita tutto il bene dalla vita. Nessuna menzione invece per il cognato.

Elga Enardu e Diego Daddi, un amore lungo 14 anni

La coppia è convolata a nozze nel 2017, dopo otto anni di fidanzamento. Tutto sembrava procedere a gonfie vele e nulla lasciava presagire a un crac. E invece il matrimonio è stato investito da una pesante crisi dalla quale non è riuscito per ora a riemergere.