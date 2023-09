Elga Enardu se ne è andata da casa: Diego Daddi rompe il silenzio

L’ex volto di Uomini e Donne interviene per la prima volta da quando la moglie ha lasciato la casa in cui vivevano

Diego Daddi rompe il silenzio sulla profonda crisi coniugale vissuta assieme alla moglie Elga Enardu. Entrambi sono stati in passato protagonisti a Uomini e Donne. Da allora è trascorso parecchio tempo, con i due che sono convolati a nozze il 21 ottobre 2017, dopo 8 anni di fidanzamento. La coppia sembrava solidissima e invece nelle ultime ore c’è stato uno strappo sentimentale. Elga ha fatto le valigie ed ha lasciato la casa in cui viveva con il marito. Quindi? Definitivamente giunto al capolinea il rapporto? Alla domanda ha risposto il diretto interessato, Daddi, lasciando intendere che forse non tutto è perduto anche se la crisi è alquanto delicata e non è detto che possa avere un epilogo positivo.

Così Daddi tra le sue Instagram Stories:

“Non avrei voluto scrivervi perché questo momento è davvero difficile, ma non posso rimanere indifferente a tutto il vostro affetto e supporto. Vi ringrazio moltissimo e vi prometto che mi impegnerò affinché tutto si risolva. Ciò che desidero più di tutto. Purtroppo a volte non è possibile scegliere il momento in cui combattere. Possiamo solo farlo con coraggio quando ci viene chiesto”.

Dunque da un lato Diego conferma il momento burrascoso con la moglie, dall’altro fa capire che lui metterà in campo tutte le sue forze per riallacciare il legame. Ma che cosa è accaduto con Elga Enardu? Al momento non è dato saperlo in quanto nessuno ha fornito dettagli in merito al crac sentimentale. Da ciò che si è compreso, però, pare che la Enardu si sia sentita profondamente delusa. Va però ripetuto che si è soltanto nel campo delle ipotesi.

Sempre restando nell’ambito delle indiscrezioni, non è peccato credere che ci sia stato un fatto improvviso ad aver scompaginato il matrimonio. Motivo? Elga e Diego, fino a poche ore prima che l’influencer sarda facesse le valigie e comunicasse che con Daddi ci fossero problemi tutt’altro che leggeri da affrontare, sono apparsi assieme sui social, sorridendo. A distanza di qualche ora l’annuncio della Enardu sulla non semplice scelta di abbandonare il tetto coniugale.

L’intervento di Serena Enardu sulla crisi matrimoniale della gemella

Nelle scorse ore, sulla vicenda è intervenuta anche la gemella di Elga, Serena Enardu. Pure l’ex tronista ha confermato che la sorella sta vivendo un periodo molto delicato e difficile, invitando i fan a sostenerla e a darle supporto senza assillarla di domande. Nessuna parola riferita al cognato.