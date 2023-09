Serena Enardu sull’addio tra Elga e Diego: “Periodo pesantissimo”

Momento difficilissimo per il matrimonio di Elga Enardu e Diego Daddi. L’ex tronista di Uomini e Donne, nelle scorse ore, in modo alquanto sorprendente ha mostrato le valigie, lasciando intendere palesemente di aver abbandonato il tetto coniugale. Si è ripresa poi con i suoi due cagnolini, sottolineando che “questa è la mia unica famiglia”. Dopodiché ha invitato tutte le donne a essere indipendenti, così da poter essere libere di proseguire la propria vita anche senza un uomo accanto.

A confermare la crisi matrimoniale in corso è stata successivamente Serena Enardu, gemella di Elga. “Nella vita non puoi dire faccio questo o quello, a volte capitano cose che ti fanno vivere giornate in modo completamente diverso. Elga sta attraversando un periodo molto pesante della sua vita”.

Serena ha aggiunto che la gemella è forte, caparbia e tenace, assicurando che riuscirà a uscire dal periodo buio in cui è incappata. Le due sorelle, pur parlando di intensa crisi coniugale, non hanno mai nominato Diego Daddi che, dal canto suo, al momento non ha proferito parola alcuna su quanto avvenuto. Serena ha infine invitato i fan a non andare a scavare nel privato della gemella e di rispettare la sua privacy.

Una richiesta che fa abbastanza ridere considerando il fatto che proprio Elga ha informato i suoi ‘seguaci’ del periodo burrascoso vissuto. Se era alla ricerca del riserbo, magari, poteva fare a meno di presentarsi virtualmente innanzi a migliaia e migliaia di persone per far sapere a tutti di aver fatto le valigie. Ma tant’è!

Elga sta attraversando un periodo di tempesta sentimentale al contrario della gemella che ha ritrovato un solido equilibrio al fianco di Pago, al secolo Pacifico Settembre. Dopo mesi di tira e molla, anche televisivi (sono stati protagonisti di sfuriate e abbandoni sul piccolo schermo sia a Temptation Island sia al Grande Fratello Vip), i due hanno deciso di proseguire assieme e oggi appaiono più affiatati che mai.

Tornando ad Elga, è lecito pensare che il crac con Diego sia stato repentino. Motivo? Solo poche ore prima di presentarsi su Instagram e dire di essere tornata sola soletta a casa sua, sul medesimo social aveva postato una foto con il marito. Ciò spinge a pensare che la situazione sia precipitata nel giro di poche ore.