Elga Enardu e Diego Daddi, crac: lei fa le valigie e se ne va di casa

Elga Enardu e Diego Daddi rappresentano una delle coppie più longeve e amate nella storia di Uomini e Donne. I due si erano conosciuti nella stagione 2008/2009 del dating show condotto da Maria De Filippi, sebbene il loro amore fosse sbocciato fuori dagli studi televisivi. Elga, allora tronista, scelse inizialmente Marcelo Fuentes che, però, decise di concludere il suo percorso da single. Diego, invece, si trovava nel programma nelle vesti di corteggiatore e disse di no alla tronista Claudia Piumetto.

Elga Enardu-Diego Daddi, è crisi? Le parole di lei

L’amore tra Elga e Diego, come detto, sbocciò al di fuori del programma e nel 2017 convolarono a nozze. I due ex Uomini e Donne avevano scelto di allargare la propria famiglia con ben cinque cani. Le ultime mosse social di Elga, tuttavia, lascerebbero pensare che l’ex tronista stia attraversando un periodo complicato con il marito. Dopo la pubblicazione di un selfie di coppia, Elga ha successivamente condiviso un video in macchina assieme a due dei suoi cani: “Buongiorno, leggermente sconvolta ma forte. Sono appena tornata a casa, con Giulio e con Toy. La mia unica famiglia“.

È stata quest’ultima frase a far nascere dei dubbi su una possibile crisi tra Elga e Diego. Le stories successive dell’ex tronista, inoltre, non hanno di certo aiutato ad allontanare questa ipotesi. Dopo il video è arrivata una foto di alcune valigie, accompagnata da queste parole: “Riparto da qui con le ossa rotte e il cuore a pezzi“.

In seguito sono arrivate nuove dichiarazioni, pubblicate sempre via social: “Prometto a me stessa, alla mia famiglia, che mi ama smisuratamente e a tutti voi di non mollare mai. In voi e nella mia forza troverò il coraggio di non lasciarmi andare nemmeno un secondo allo sconforto e alla malinconia. Perché davanti al dolore si può scegliere di lasciarsi andare (comodo) o di reagire (forza)“.

Non è chiaro, al momento, se le parole di Elga si riferiscano o meno ad un’effettiva crisi con Diego. Quest’ultimo, dal canto suo, non si è espresso in merito, perciò non resta che attendere ulteriori dichiarazioni da parte dei diretti interessati per capire se tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne si sia rotto qualcosa.

Diego Daddi e le critiche per il diploma

Poco più di un anno fa, Diego Daddi aveva fatto parlare di sé per essersi diplomato a 38 anni, dopo aver abbandonato la scuola in età adolescenziale per dedicarsi al calcio. La scelta dell’ex Uomini e Donne di diplomarsi in Ragioneria alla soglia dei quarant’anni aveva attirato qualche critica, ma la cognata Serena Enardu era intervenuta per difenderlo, ricordando come si potesse sempre ricominciare e riprendere in mano vecchi sogni.