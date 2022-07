Uomini e Donne, Diego Daddi si è diplomato e scoppia la polemica

Non è mai troppo tardi…per diplomarsi! All’età di 38 anni Diego Daddi, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, si è diplomato in Ragioneria. Un traguardo importante per il giovane – sposato da svariati anni con l’ex tronista Elga Enardu – che non ha avuto un’infanzia facile. Il bel campano, infatti, non ha mai conosciuto il padre e ha perso la madre quando era ancora un bambino. È stato dunque cresciuto dalle nonne e dagli zii.

Diego Daddi ha abbandonato la scuola durante l’età dell’adolescenza per dedicarsi al calcio: il suo sogno più grande era quello di sfondare nel mondo del pallone come portiere. Purtroppo la sua carriera non è stata così sfavillante e ad un certo punto ha dovuto smettere di giocare. La grande popolarità è arrivata solo grazie a Uomini e Donne, programma che ha cambiato la vita privata e professionale di Daddi.

A distanza di anni Diego ha deciso di riprendere in mano gli studi e diplomarsi. Una scelta più che azzeccata personalmente e lavorativamente che ha però attirato alcune – evitabilissime – critiche. Qualcuno ha infatti trovato assurda la decisione di Daddi di diplomarsi solo ora, alla soglia dei 40 anni.

A difenderlo ci ha pensato la cognata Serena Enardu, che ha ricordato ai suoi follower che si può sempre ricominciare e riprendere in mano vecchi sogni e vecchi obiettivi. A qualunque età. Un bel messaggio quello dell’ex fidanzata di Pago, che è molto legata a Diego Daddi.

Cosa fanno oggi Elga e Diego di Uomini e Donne

Elga Enardu e Diego Daddi sono diventati popolari nell’edizione 2007/2008 di Uomini e Donne. All’epoca lei era la tronista che scelse Marcelo Fuentes mentre lui era il corteggiatore di Claudia Piumetto. Sia Marcelo sia Diego hanno rifilato un secco no alle due protagoniste del dating show di Maria De Filippi.

Tempo dopo Elga e Diego si sono rivisti fuori dagli studi Mediaset e hanno iniziato a frequentarsi. Una passione e un amore travolgenti, che li ha portati prima a convivere e poi a sposarsi. Il matrimonio è stato celebrato in Sardegna nell’ottobre 2017. Lontani da gossip e malelingue non si è mai parlato di crisi di coppia.

Oggi Elga Enardu è un’influencer molto attiva sui social network: su Instagram dispensa soprattutto tips di bellezza e fitness, da sempre due sue grandi passioni. Diego Daddi si è invece affermato come imprenditore.