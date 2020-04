Diavoli seconda puntata, le anticipazioni: Massimo si vendica

Anticipazioni Diavoli, la seconda puntata venerdì 24 aprile: cosa è successo nei primi due episodi

Le anticipazioni sulla seconda puntata di Diavoli non vi deluderanno. Con i primi due episodi siamo entrati nel mondo dell’alta finanza ai tempi dell’ultima grande crisi economica, abbiamo conosciuto Massimo Ruggero e Dominic Morgan, i protagonisti della serie tv di Sky. Massimo ha perso la promozione a vice CEO della banca a causa del suo passato. Nella gara con Ed, che poi abbiamo visto precipitare dal balcone nella sede della banca, è saltata fuori l’ex moglie di Massimo, Carrie, che lui ha ritrovato in stato incosciente dopo averla rivista per caso in un locale. Massimo si è convinto che avessero riportato a Londra la sua ex moglie per impedirgli di fare carriera e in effetti Dominic gli ha confermato che non sarebbe stato promosso a causa di colei che legalmente è ancora sua moglie, visto che è tossicodipendente. Carrie è poi venuta a mancare e questo potrebbe cambiare tutto nella vita di Massimo. La moglie di Ed, intanto, ha rivelato allo stesso Massimo che in realtà suo marito si era dimesso dalla NYL e quindi non aveva intenzione di portargli via la promozione.

Diavoli seconda puntata, le anticipazioni sugli episodi di venerdì 24 aprile 2020

Tutto lascia pensare che sia Dominic a tenere in mano le redini delle vite di tutti. Anche Massimo ha un suo lato oscuro, sarà da scoprire quale lato prevarrà: quello del buono o quello del cattivo. Cosa succederà nella seconda puntata di Diavoli? Sky non ha diffuso ufficialmente anticipazioni per venerdì 24 aprile 2020, ma possiamo immaginare che verranno fuori delle informazioni segrete. La morte di Carrie inoltre spingerà Massimo a cercare vendetta. Pare convinto ormai che dietro tutto ci sia Dominic, e ha intuito pure che Ed potrebbe non essersi suicidato. Ha anche deciso di rimanere alla NYL per riuscire a sconfiggere Morgan dall’interno, magari facendo il doppio gioco. Ma riuscirà a essere più furbo di Morgan? Vi terremo aggiornati con ulteriori anticipazioni!

Alessandro Borghi in Diavoli, perché la voce non è sua: l’attore spiega tutto

Seguendo la serie tv in lingua italiana molti si saranno accorti che Alessandro Borghi non ha la sua voce. Già un paio di mesi fa l’attore che interpreta Massimo Ruggero ha motivato la sua scelta, spiegando di non essere un doppiatore in primis e poi ha chiesto ai suoi fan di godersi il prodotto in lingua originale. Queste le sue parole su Instagram: “Mi piacerebbe sapervi tutti davanti alla tv a selezionare la modalità ‘lingua originale con sottotitoli’, quello che farei io, per poter apprezzare davvero, o magari no, il lavoro che è stato fatto in questa serie. Fatta di parole chiave, sfumature, cose piccole, finanza sì, ma soprattutto tanto cuore. Tutto fortemente connesso alla lingua in cui è stata girata. Quindi, potete scegliere, se fare un piccolo sforzo e ascoltare la mia voce, o vederla in italiano e godervi comunque un grandissimo lavoro”.