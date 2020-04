Diavoli, Massimo e Dominic: le anticipazioni di Borghi e Dempsey

Anticipazioni Diavoli, Massimo e Dominic protagonisti: la presentazione della serie tv

La serie tv Diavoli ha come protagonisti Alessandro Borghi e Patrick Dempsey. Attesissima dagli abbonati Sky e non solo, in questa nuova serie verrà illustrato il mondo contorto della finanza. I due personaggi principali sono Massimo Ruggero e Dominic Morgan, che impareremo a scoprire nel corso delle puntate. Oggi Diavoli è stata presentata in una conferenza stampa a prova di quarantena, è stato presentato un prodotto che intende mettere a fuoco le grandi crisi politiche dal punto di vista finanziario. Presenti anche i due attori protagonisti che hanno presentato i loro personaggi e chiarito che nessuno dei due è solo cattivo e senza scrupoli. In ognuno dei personaggi, infatti, si nasconde un lato umano che forse in pochi si aspettano.

Diavoli, Alessandro Borghi parla del suo personaggio Massimo Ruggero

Dominic si rivelerà essere un civil servant, Massimo invece scoprirà che con i suoi affari non fa soltanto soldi ma condiziona delle vite. Cambierà tutto anche tra i due personaggi. L’idea è che nessuno debba fidarsi di nessuno, insomma. Alessandro Borghi ha parlato così del suo personaggio: “In tutti i personaggi c’è un estremo dualismo che porta ciascuno a sembrare da una parte molto cattivo, dall’altra molto buono. Se alla fine della serie ciascun telespettatore riuscirà a crearsi una propria dimensione e una propria idea dei personaggi avremo raggiunto l’obiettivo. Io fino all’ultimo non so se considerare Massimo ‘dalla parte giusta’ o da quella ‘cattiva’: so che segue il suo istinto e sceglie una strada. Ognuno potrà farsi una propria idea proprio dalle scelte dei personaggi”.

Patrick Dempsey è Dominic in Diavoli: le anticipazioni dell’attore

Tra le dichiarazioni riportate da Tv Blog troviamo anche quelle di Patrick Dempsey: “Penso che il punto sia proprio questo: ci sono lati positivi e negativi in ciascuno dei personaggi e spesso dipendono dal momento e dalla situazione in cui si trovano e dalle scelte che fanno. L’ambiguità dei personaggi è affascinante”. Nel cast di Diavoli c’è anche Kasia Smutniak.