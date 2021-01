Diana Del Bufalo sulla carriera: “Vi svelo la formula magica del successo”

Diana Del Bufalo interpreta Monica in Che Dio ci aiuti, la fiction Rai di successo che è ormai arrivata alla sesta stagione sul Servizio Pubblico. L’attrice in un’intervista a RadiocorriereTv ha parlato della sua partecipazione alla serie e ha svelato alcuni retroscena sulla sua carriera e sul suo privato.

Diana Del Bufalo ha partecipato ad Amici nel lontano 2010 e da lì ha iniziato a muovere i primi passi verso il mondo dello spettacolo, nata da madre cantante lirica e dal padre architetto e archeologo esperto di storia dell’arte. Una delle serie più amate come Che Dio ci aiuti le ha permesso non solo di maturare come artista ma anche di ampliare il suo pubblico. Ma la passione nasce da quanto era piccola. Alle pagine di RadiocorriereTv, infatti, ha raccontato di come l’arte sia maturata nella sua vita fin dalla tenera infanzia.

“Credo che la voglia di esprimermi nello spettacolo derivi soprattutto dall’aria che ho respirato fin da piccola. Ho sempre cantato, ho imparato a suonare il piano e la chitarra, la recitazione invece è arrivata dopo. Sono passioni che nel tempo si sono trasformate in lavoro.”

Cantante, attrice e presentatrice. Un’artista a tutto tondo che si è impegnata duramente per avere tutto ciò che ha ad oggi. A questo proposito Diana del Bufalo ha detto la sua proprio sulla concezione che molto spesso si fanno le persone secondo cui il successo sarebbe una questione di fortuna. La Monica di Che Dio ci aiuti ha affermato di credere che ciascuno di noi è artefice della propria fortuna. Ha svelato qual è stata la predisposizione mentale, la formula magica che le ha permesso di poter trasformare la sua passione in professione.

“Mi arrabbio molto quando qualcuno afferma che ho avuto fortuna nel lavoro […]. La fortuna non esiste, le cose accadono perché noi immettiamo delle onde magnetiche che fanno accadere le cose. Non sono teorie, è scienza. Ho sempre indirizzato la mente verso il mondo dello spettacolo perché lo adoravo e sentivo di appartenervi.”

A questo proposito Diana Del Bufalo ha ammesso che nella sua vita nulla è avvenuto per caso e che anche l’energia da lei stessa irradiata ha avuto un ruolo in tutto ciò che le è accaduto fino ad ora.

“Nella mia vita niente è avvenuto per caso, ho voluto fortemente che accadesse, mi sono messa in vibrazione con i miei sogni. Quando qualcosa non va significa che si è bloccati energicamente in una fascia dimensionale che non ci appartiene, o forse non stiamo applicando l’energia giusta.”

Tanta energia sul lavoro ma poi alla fine la stessa Diana si ritiene una persona pigra e tranquilla:

“Sono la persona più pigra del mondo, dormo tantissimo, anche perché se non lo faccio perdo le forze e mi ammalo. Cerco di fare una vita sana, non ho vizi […].”

Ma se dovesse raccontare cosa c’è dietro la sua ironia e i suoi sorrisi Diana Del Bufalo ha svelato qualcosa di incredibile, proprio la sua insicurezza soprattutto sulla cultura, dettata dal fatto che da piccola non le piaceva per nulla andare a scuola mentre preferisce sicuramente sognare e fidarsi delle cose e persone che vede.

Alla fine dell’intervista ha anche raccontato che cosa si augura per il suo domani. Ha raccontato ovviamente di voler continuare a fare il lavoro per cui ha sudato tanto ma al tempo stesso ha anche confessato alcune sue difficoltà nell’esperienza di presentatrice: