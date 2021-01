Anticipazioni Che Dio ci aiuti 6 quarta puntata: Monica in guai seri

Per questa settimana le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 6 sulla quarta puntata non nascondono un doppio appuntamento. La prossima puntata infatti andrà in onda giovedì prossimo, e non domenica, come è successo la scorsa settimana. Dunque suor Angela, suor Costanza e Azzurra con tutti gli altri protagonisti di Che Dio ci aiuti torneranno fra sette giorni. L’appuntamento è per giovedì 21 gennaio 2021, ma cosa succederà? Le anticipazioni sui due episodi del quarto appuntamento rivelano un clamoroso colpo di scena su Monica: verrà accusata di omicidio. Il medico del convento finirà sotto accusa in seguito alla morte di uno dei suoi pazienti. Questo le costerà anche la sospensione dall’ospedale.

Una situazione che non la aiuterà a riprendersi dall’esaurimento nervoso che ha avuto. Anzi, l’equilibrio di Monica oscillerà anche nella prossima puntata. Tutte le ragazze del convento la sosterranno e non le faranno mancare il loro affetto e la loro solidarietà. Nico e suor Angela faranno squadra per scagionare Monica dall’accusa di omicidio, intanto Ginevra ed Erasmo aiuteranno Penelope in un bizzarro piano. Questo unirà sempre più i due giovani… Le anticipazioni sulla quarta puntata infatti rivelano che Erasmo e Ginevra saranno sempre più vicini. La loro complicità potrebbe diventare pericolosa quando faranno una gita insieme e passeranno sempre più tempo insieme.

L’attore Erasmo Genzini ha parlato del rapporto del suo personaggio con l’ex novizia, parlando anche di come si evolverà la loro amicizia. Non bisogna dimenticare che fra i due c’è stato anche un bacio. Ginevra ha baciato Erasmo dopo una serata passata in un locale e dopo aver alzato un po’ il gomito. Proprio per questo motivo Erasmo l’ha allontanata, infatti il giorno dopo Gin era già pentita. E ha chiesto di non rivelare a nessuno questo segreto. Ma torniamo alle anticipazioni di Che Dio ci aiuti 6, perché tutto questo non sfuggirà ovviamente agli occhi di Nico: dovrà fare i conti col fatto che Ginevra è sempre più distante da lui.

Nel frattempo, Monica avvertirà forte il desiderio di avere un figlio. Dato questo particolare sul personaggio, è chiaro che riusciranno a scagionarla dalle accuse di omicidio. Infine, nella quarta puntata di Che Dio ci aiuti 6 Penelope chiederà aiuto ad Azzurra per svolgere i suoi compiti. Ma Azzurra riuscirà ad assisterla senza combinare uno dei suoi pasticci? Di sicuro ci sarà da divertirsi… Le anticipazioni non aggiungono altro, per cui non resta che attendere giovedì prossimo per scoprire cos’altro succederà!