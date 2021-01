Che Dio ci aiuti 6 Erasmo, suor Angela e futuro con Ginevra: parla Genzini

Erasmo è uno dei nuovi personaggi di Che Dio ci aiuti 6 e di sicuro quello attorno al quale ruota il mistero principale di questa stagione. A interpretare questo personaggio è Erasmo Genzini, che oggi ha rilasciato un’intervista a Fanpage. Tra una dichiarazione e l’altra l’attore ha parlato anche del rapporto di Erasmo con suor Angela e Ginevra. Il giovane sta interagendo principalmente con questi due personaggi e il pubblico ha già fatto delle ipotesi sul futuro. Quali anticipazioni di Che Dio ci aiuti 6 su Erasmo ha potuto rivelare l’interprete? Sono due le curiosità più grandi: suor Angela è la mamma di Erasmo? Erasmo e Ginevra si metteranno insieme?

Come è facile immaginare Genzini non ha potuto svelare in tutto e per tutto cosa succederà al suo personaggio. Di sicuro ha potuto dire che bisogna aspettarsi di tutto perché “è imprevedibile”. Erasmo ha già dimostrato di essere un ragazzo dal carattere molto forte, ma che di sicuro nasconde un grande cuore e una grande fragilità. Il giovane è arrivato ad Assisi alla ricerca di sua mamma, che lo ha abbandonato quando era neonato. Suor Angela ha iniziato a ricordare il suo passato e sono riaffiorati dei ricordi che aveva rimosso di quel periodo in convento. È chiaro che sia legata a Erasmo, ma in che modo?

Sul rapporto con suor Angela, Erasmo sul suo personaggio ha rivelato che ogni episodio aggiunge un tassello in più sul loro legame. E di sicuro la curiosità del pubblico aumenta sempre di più. L’attore pensa che sia una storia molto interessante e ha invitato il pubblico a seguirla in tutta la sua evoluzione. Non ha quindi detto assolutamente nulla sul finale e su ciò che si scoprirà. E a proposito di Ginevra, invece? Si intrometterà davvero tra lei e Nico?

“Con Ginevra, invece, si viene a creare un rapporto amichevole molto carino e spensierato. Ci saranno situazioni in cui entrambi cercheranno di scrollarsi di dosso i loro segni di appartenenza per godersi al meglio quest’amicizia”.

Solo amicizia quindi con Ginevra: Nico può stare tranquillo. O forse no? Certo è che Erasmo Genzini di Che Dio ci aiuti 6 avrebbe usato altre parole per stuzzicare la curiosità dei fan, invece ha parlato solo di amicizia. Ci sarà da fidarsi oppure ha preferito preservare un colpo di scena?