Diana Del Bufalo torna single: è finita col fratello di Guendalina Tavassi

Nuova rottura sentimentale per Diana Del Bufalo. Dopo il tormentato addio a Paolo Ruffini, l’attrice e cantante lanciata da Amici ha chiuso anche la relazione con Edoardo Tavassi, fratello della più famosa Guendalina. Diana ha dato l’annuncio via Instagram, sottolineando che la separazione è avvenuta in maniera pacifica e che i diretti interessati stanno molto bene. La Del Bufalo ha ringraziato pubblicamente Tavassi per il supporto e l’aiuto degli ultimi mesi, che l’hanno aiutata a guarire e a superare certe sofferenze del passato. La star di Che Dio ci aiuti aveva instaurato col tempo un buon rapporto pure con Guendalina, che è molto legata al fratello. Le due resteranno amiche nonostante tutto? Intanto Edoardo ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione sulla faccenda: solo un mese fa aveva condiviso il primo selfie di coppia (che trovate più in basso).

Diana Del Bufalo ed Edoardo Tavassi si sono amati per un anno

Il primo incontro tra Diana Del Bufalo ed Edoardo Tavassi è avvenuto nell’autunno 2019 grazie ad alcuni amici in comune. I due hanno provato a nascondere il proprio legame per i primi mesi per poi uscire ufficialmente allo scoperto. Edoardo ha 34 anni e non lavora nel mondo dello spettacolo. Guendalina Tavassi non si è mai espressa sulla chiacchierata love story del fratello. A parlare per lei i fatti: ha subito approvato Diana, tanto da ospitarla a casa sua per il Capodanno. La Del Bufalo ha instaurato una certa sintonia pure con Umberto, il marito della Tavassi.

Diana Del Bufalo e la discussa amicizia con Cristiano Caccamo

Prima di conoscere Edoardo Tavassi, Diana Del Bufalo ha amato per cinque anni Paolo Ruffini. Una relazione tormentata, con diverse crisi e presunti tradimenti. Da anni, poi, si parla dell’amicizia speciale tra Diana e il collega Cristiano Caccamo. Ma i due attori continuano ad assicurare che si tratta di un’amiciza fraterna e nulla più. Tra i migliori amici di Diana anche l’ex di Amici Andrea Dianetti e l’attrice de Il Paradiso delle Signore nonché fidanzata di Mattia Briga Arianna Montefiori.