Diana Del Bufalo senza freni sulla nonna: “Egoista”, Balivo attonita

Tra gli ospiti della puntata de La Volta Buona andata in onda oggi pomeriggio su Rai 1 c’è stata anche Diana Del Bufalo. L’attrice e cantante ha stilato insieme alla conduttrice Caterina Balivo una lista delle cinque canzoni dei cartoni animati più importanti per lei. Proprio nel corso della sua intervista si è abbandonata ad alcune affermazioni abbastanza dure sulla nonna che hanno lasciato di stucco Caterina. Scopriamo nello specifico che cosa ha detto.

Come di consueto oggi pomeriggio, venerdì 25 ottobre, è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata de La Volta Buona, il talk show condotto da Caterina Balivo. Tra i tanti ospiti della giornata c’è stata anche Diana Del Bufalo. Insieme a Caterina Balivo ha stilato una classifica delle canzoni dei cartoni animati più importanti per lei. Al secondo posto ha messo Il Cerchio Della Vita di Ivana Spagna, colonna sonora del classico della Disney Il Re Leone. Proprio a riguardo la conduttrice le ha posto una domanda, ovvero chi fosse nella sua famiglia “il re leone”. A quel punto Diana ha risposto senza alcun dubbio sua madre.

La risposta ha spiazzato Caterina che si aspettava dicesse invece la nonna. Ha quindi chiesto alla sua ospite come mai non avesse fatto il suo nome. La spiegazione data da Del Bufalo ha lasciato la conduttrice davvero senza parole. Diana ha difatti descritto la nonna come una persona egoista e che pensa solo a sé, aggiungendo come a differenza della madre non sia affatto una persona spirituale ma invece molto terrena e pratica.

Di seguito le sue parole precise a Caterina:

Nonna non è così spirituale, nonna è molto pratica, molto terrena. Invece mia madre è quella spirituale veramente. Nonna è molto terrena, ha novantacinque anni e campa così bene perché dice sempre “c’ho da fare, c’ho da fare”, è egoista.

A quel punto Balivo le ha domandato, prendendo immediatamente le difese delle nonna:

Che significa egoista? I nonni non sono egoisti! Danno tutto, i nonni condividono.

Diana ha quindi replicato continuando a sostenere la propria tesi:

Mia nonna è di un egoismo… Ma un egoismo buono, giusto, cioè lei pensa a sé. Mia nonna ha detto a mia mamma “ma che bello questo cappotto, me lo lasci in eredità?” come se lei non morisse mai, come se dovesse vivere altri cent’anni, capito? Come se muore prima mia madre che lei. Perché mia nonna è così, lei non sa di essere novantacinquenne. Lei dice “ah quella povera vecchietta”, nonna te sei una povera vecchietta! Sei vecchia!

Alla fine la conduttrice è scoppiata a ridere e la loro intervista è continuata con la prima posizione della classifica di Diana.

Successivamente lo studio si è collegato con il fratello dell’ospite, ovvero il collezionista e gallerista Giano Del Bufalo. Nel corso della doppia intervista, Caterina ha domandato ad entrambi se in qualche occasione gli fosse capitato di non approvare il partner dell’altro. A quel punto Diana ha rivelato che in un caso non le piacesse la fidanzata del fratello. Nonostante l’insistenza della conduttrice, l’attrice e cantante non ha voluto fare il nome della persona in questione lasciando quindi Balivo con la curiosità.