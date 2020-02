Diana Del Bufalo a Verissimo: frecciatina di Silvia Toffanin a Paolo Ruffini

Silvia Toffanin intervista Diana Del Bufalo a Verissimo e lancia una frecciatina a Paolo Ruffini

Inaspettata frecciatina di Silvia Toffanin a Paolo Ruffini, durante l’intervista a Diana Del Bufalo a Verissimo. L’attrice e conduttrice stava parlando del suo uomo ideale quando la padrona di casa non ha potuto fare a meno di fare un appunto sulla fisicità del presentatore de La Pupa e il Secchione. “I belli non mi piacciono”, ha ammesso l’ex concorrente di Amici. “Altrimenti non avresti scelto Paolo Ruffini”, ha replicato la compagna di Pier Silvio Berlusconi. Una stoccata del tutto inaspettata, che è stata però subito notata dai telespettatori su Twitter. “Silvia mi fai volare“, ha scritto divertito qualcuno. “Silvia ti amo”, ha aggiunto qualcun altro. C’è chi si è stupito: “Ma Silvia è impazzita? Gli ha dato implicitamente del ce**o”. Ma non è finita qui perché al pubblico è piaciuto anche il modo in cui la Toffanin ha commentato la presunta liaison tra Diana e Cristiano Caccamo.

Silvia Toffanin chiede spiegazioni sulla storia tra Diana e Cristiano Caccamo

“Però tu e Cristiano sareste una bella coppia”, ha notato Silvia Toffanin durante l’intervista di Diana Del Bufalo a Verissimo. “Silvia Toffanin ambasciatrice del popolo”, ha scritto qualche fan sui social network. “Grazie Silvia per aver dato voce ai miei pensieri”, ha sottolineato qualcun altro. “Silvia vox populi”, hanno ribadito altri. Sono in molti infatti a voler vedere insieme Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo ma i due per ora sono solo molto amici, anzi fratello e sorella come chiarito dall’attrice in più di un’occasione. “Non stiamo insieme. Con lui non c’è quel tipo di chimica. Cristiano è il mio migliore amico e ci vogliamo un bene dell’anima. È stato il mio angelo custode”, ha dichiarato la Del Bufalo.

Le parole di Diana Del Bufalo sulla rottura con Paolo Ruffini

“Nella relazione con Paolo non ho sbagliato niente. Le cose gravi le ha commesse lui e mi sono detta di non poter più andare avanti in questo modo. Sono stata troppo male”, ha detto Diana Del Bufalo a Verissimo. “Continuo a volergli bene, ma non ho potuto più continuare a stare con lui per motivi spiacevoli. Due settimane fa ci siamo anche parlati al telefono, ma è davvero finita”, ha aggiunto. L’artista ha passato un periodo nero ma grazie alla terapia oggi sta meglio e affronta la vita in maniera positiva.