Diana Del Bufalo, la telefonata con Ruffini: “Poliamore? Ho chiesto scusa”

Diana Del Bufalo, Paolo Ruffini e il poliamore: le parole dell’attrice

Diana Del Bufalo è tornata a parlare della rottura con Paolo Ruffini. I due si sono mollati qualche mese fa dopo una lunga relazione. Alla vigilia del suo nuovo programma tv – Enjoy con Diego Abatantuono su Italia Uno da domenica 3 febbraio – l’ex concorrente di Amici ha spiegato al settimanale Oggi cosa non ha funzionato con il conduttore de La Pupa e il Secchione. Non solo: la Del Bufalo ha anche chiarito che non c’è nessuna storia segreta con Cristiano Caccamo. Qualche tempo fa si è parlato di una passione lontano dai riflettori ma i due attori sono solo buoni amici. Anzi sono fratello e sorella, come sottolineato da Diana in più di un’occasione.

Le ultime dichiarazioni di Diana Del Bufalo su Paolo Ruffini

“Ci siamo sentiti al telefono, accetto le sue scuse. Quel che non accetto sono i commenti di chi dice ‘Quando finisce un amore si sbaglia sempre in due’. A volte non è così. A volte sbaglia uno solo, cioè lui, Paolo. Io non ho mai sbagliato nella nostra storia”, ha spiegato Diana Del Bufalo. “Gli ho detto: “Ti chiedo scusa se ti ho fatto credere che fossi d’accordo con questa cosa del poliamore”. Sono lontanissima da questa concezione dei rapporti sentimentali”, ha aggiunto.

Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo non stanno insieme

“Cristiano è il mio migliore amico, e preciso che non è gay, anzi… Ci vogliamo bene, ma non ci siamo mai scambiati neppure un bacio“, ha poi precisato Diana Del Bufalo.